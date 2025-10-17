leonoticias - Noticias de León y provincia

Calle en la que se produjeron los hechos.

Detenido el autor del doble apuñalamiento en una reyerta en La Pola de Gordón

Contaba con numerosos antecedentes policiales y ahora pesan sobre el dos posibles delitos de tentativa de homicidio

León

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:55

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 48 años de edad como el presunto autor del apuñalamiento a otros dos varones de 52 y 54 años de edad ocurrido en la madrugada del pasado jueves, día 16, en la localidad de La Pola de Gordón.

Una vez que se tiene conocimiento del suceso, y gracias a la rápida actuación de la patrulla de seguridad ciudadana de La Pola de Gordón, se pudo detener a esta persona instantes después de cometerse la agresión e intervenir el arma blanca con la que causó graves lesiones a estas dos personas, las cuales fueron evacuadas al Hospital de León.

Posteriormente, se hizo cargo de la investigación y la instrucción de las diligencias la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales y judiciales ingreso este jueves, 16 de octubre, en prisión por orden de la Autoridad Judicial acusado de doble delito de homicidio en grado tentativa.

Los hechos ocurridos

Dos hombres resultaban heridos por arma blanca en la madrugada de este jueves fruto de una reyerta que tuvo lugar en la localidad leonesa. El incidente tuvo lugar pasada la medianoche, a las 00:34 horas, en la calle Capitán Lozano, donde se hallaban dos personas heridas con un cuchillo.

En el lugar de los hechos se aendió a dos hombres de 52 y 54 años, heridos en esta reyerta. Uno de ellos fue evacuado en la ambulancia de soporte vital básico, acompañado por un médico. El otro, en estado más grave, fue trasladado en UVI Móvil al Hospital de León.

