Las luces de Navidad ya han llegado a los barrios de León

Un ángel navideño colocado en una farola de la avenida de Asturias.

Apagadas, sí, pero presentes. Las luces de Navidad empiezan su lenta y pausada colonización de León. Desde comienzos de esta semana, tras el lunes festivo, operarios de la concesionaria habitual de los últimos años ya trabajan en los barrios periféricos de la capital.

Una de las calles que ya luce las luminarias que se encenderán dentro de mes y medio es la avenida Asturias con unos ángeles que miran hacia la calzada desde las farolas que flanquean la misma.

Lo mismo ocurre con la mediana de la avenida José Aguado, tanto en su tramo al norte de Fernández Ladreda como al sur, ya cruzando La Lastra. Aquí son unas pequeñas filas de luces colgadas sobre el paseo que divide los dos viales de esta arteria leonesa los que ya se pueden observar.

Luces de navidad en distintos puntos de la avenida José Aguado; y un ángel en la avenida de Asturias. A.P.C.

El centro de la ciudad, de momento, no ha recibido ninguno de los elementos navideños que decorarán la ciudad como en años anteriores. Una colocación que hace un año tuvo un incidente que obligó a recolocarlas en Ordoño II.

Aún faltan más dos meses para las fiestas y bastantes semanas para el encendido de la iluminación de Navidad pero el trabajo se realiza de forma gradual y con mucha antelación.

Un largo proceso de colocación que debería ser más corto que el de retirada aunque este 2025 hubo que esperar bastantes semanas para que León recuperara su cara sin la decoración con la que se cierra y abre cada año.