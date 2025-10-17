La tapa de paella que lleva más de 35 años triunfando en el corazón de León

Imagen de dos de los camareros del establecimiento con la tapa de paella.

A pocos pasos de la Catedral de León, el Camarote Madrid se mantiene, más de tres décadas después de su apertura, como uno de los bares más emblemáticos de la ciudad. Su mezcla de tradición, atención cercana y cocina casera lo ha convertido en parada obligatoria tanto para leoneses como para quienes visitan la capital.

La esencia del establecimiento sigue siendo la misma desde sus inicios: ofrecer tapas sencillas, bien elaboradas y fieles a la tradición local. «Nuestra principal tapa es el arroz y el salmorejo, y las patatas fritas, que muchos piensan que son de bolsa, las hacemos aquí», explica José Ignacio Sánchez, camarero del local.

El éxito, sin embargo, no depende solo de la cocina. La atención al cliente es uno de los pilares del Camarote Madrid. «Lo más importante es tener un buen equipo de trabajo y ofrecer un trato personalizado a cada persona que entra por la puerta», señala Sánchez, quien destaca también el papel del propietario. «El jefe, muy conocido en León, está siempre pendiente de que todo funcione bien.»

Una pequeña variación que siempre triunfa

La carta de tapas apenas ha cambiado con el paso del tiempo, algo que los clientes agradecen. El local sirve a diario arroz, patatas fritas, salmorejo y aceitunas. En verano, el gazpacho se convierte en protagonista, mientras que en invierno, con la bajada de las temperaturas, son las sopas de ajo las que más apetecen.

«La clientela ya nos conoce y sabe a lo que viene. Mucha gente repite y también nos visitan muchos turistas», comenta el camarero. «Muchos dicen que si vienes a León y no pasas por la Catedral y por el Camarote Madrid, es como si no hubieras estado aquí.»

Las tapas más solicitadas

Aunque todas las tapas tienen su punto clave, hay dos que se mantienen como las más solicitadas. «El arroz y el salmorejo son lo que más triunfa», reconoce Sánchez, que también destaca la demanda constante de sus patatas fritas caseras.

Con música que recuerda otras épocas y un ambiente que invita a quedarse, el Camarote Madrid sigue conquistando generaciones a través de sus sabores de siempre.

