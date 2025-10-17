«Fue un palo no contar para el Deportivo, pero tenía claro que quería volver a la Cultural»

Dani González León Viernes, 17 de octubre 2025, 08:05 Comenta Compartir

Fue el héroe del ascenso, el 'niño maravilla' que dejó a muchos asombrados y boquiabiertos la pasada temporada. Luis Chacón (2000) encontró en León el hábitat ideal para desplegar todo su fútbol y, ante la falta de oportunidades en el equipo de su tierra, el Dépor, ha regresado a la Cultural para seguir brillando y evolucionando.

Su vuelta, la del jugador que marcó el gol que culminó el salto de categoría de los leoneses, fue celebrada por el culturalismo y, tras nueve jornadas, es uno de los puntales del proyecto culturalista.

Luis Chacón se ha adaptado a la categoría, sumando minutos de calidad, goles, asistencias y siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de esta Cultural.

¿Cómo ha sido tu estreno en Segunda? ¿Es como te imaginabas?

El primer partido, la verdad, fue un poco caótico, pero nos sirvió para aprender y concienciarnos de dónde estábamos, en una categoría donde un error te condena y luego tienes que ir a remolque todo el partido. Me he ido acostumbrando al ritmo de Segunda, a estar jugando contra los mejores jugadores de este escalón y a grandísimos equipos. Hay un ritmo superior, el balón va más rápido, los rivales son más fuertes… y apenas hay errores. Y, si los cometes, te penalizan mucho. Hemos tenido partidos muy diferentes.

Mencionas la velocidad de juego, ¿es el principal cambio en el salto de categoría?

Sí, al menos es lo que más noto yo, que todo va a tope, con o sin balón. Todos los equipos aprietan mucho cuando no la tienen y después la mueven muy rápido. Tienes que estar activo todo el partido requiere de mucho esfuerzo, mucha carrera, mucho dinamismo… A mí no me va mal, creo que en ese dinamismo me muevo bien, pero también hay que adaptarlo a momentos de calma y saber cuándo acelerar en función de cómo vaya el partido. Noto sobre todo eso y la calidad de los jugadores.

Estás teniendo muchos minutos, jugando prácticamente todo. ¿Eso entraba en tus planes?

Yo siempre pienso en jugar lo máximo posible, vaya donde vaya. Confío mucho en mí. Te mentiría si te dijera que no tenía en la mente jugar mucho, porque siempre lo pienso. Pero es de agradecer que te den esas oportunidades. Ahora toca aprovecharlo y seguir dando pasos hacia adelante para que eso no cambie.

¿Cómo ha sido el verano de Luis Chacón, desde ese último partido en Ceuta hasta que regresas a León? ¿Siempre estuvo en tu mente volver a la Cultural?

Cuando salgo de aquí tenemos esas conversaciones con el club y me informo de todo. Soy de un pueblo de La Coruña (Pontedeume) y soy aficionado del Dépor desde siempre, así que mi primer objetivo siempre va a ser jugar en el Dépor, sea ahora o en el futuro. Mi primera idea era ganarme un puesto allí, pelear por hacer hueco allí. Peor si no se daba eso, mi primera opción era León. Había otras opciones, por suerte, pero yo se lo dije a todos los clubes: 'Muchas gracias por llamar, pero mi primera opción es la Cultural si no me quedo en el Deportivo'. El primer mes en La Coruña es muy bueno, estoy muy contento y el club me transmite que ellos también conmigo. Pero tengo una pequeña lesión en el tobillo que me lastra un poco y empieza a cambiar la conversación. Se me ofrece volver a salir y mi idea era competir en Segunda. Hubo poco que pensar: hablé con los clubes interesados, les agradecí, y que mi deseo era estar en la Cultural. Había estado muy contento tanto en la ciudad, en el club y con mis compañeros. Así que sabía que iba a ser lo mejor para mí.

¿Cuánto tiempo pasa entre que el Deportivo te abre la puerta y llegas a León?

Días. Volvemos del stage de pretemporada que hicimos en Inglaterra, tengo una reunión con el entrenador y el director deportivo y llegamos a un acuerdo para buscar una salida. Tengo que decidir y considero que lo mejo volver a León. Con los tiempos que había, también era lo mejor, porque llego a la Cultural en semana de partido ya de Liga y quería poder tener tiempo para entrenar porque, aunque me conocieran, me tenía que ganar el puesto igual. Tenía el piso ya asegurado – no lo había dejado desde el mes de mayo – y lo tenía claro.

¿Qué sientes cuando de nuevo el Deportivo no te da esa oportunidad?

Lógicamente, ese momento es complicado, pero rápidamente cambié el chip y me quedo con lo positivo: disfrutar de una temporada en Segunda, intentar hacerlo muy bien y ganarme un sitio en la categoría. Y el año que viene volver a pelearme otra vez allí para ganarme el puesto. En el primer momento es un palo, pero pronto cambié de mentalidad y ya me concentré plenamente en darlo todo en la Cultural.

El inicio de liga fue duro para vosotros, costó sacar los primeros puntos. ¿Cómo se dieron esas semanas?

Debutas y en el minuto 1 de temporada te quedas con diez… piensas: '¡Qué mala suerte!' No era el debut soñado. Para un equipo en el que tantos jugadores éramos debutantes fue duro, pero también sirvió para aprender. En los siguientes partidos nos hemos ido adaptando a la categoría, fueron partidos diferentes y ante equipos que vienen hechos y potentes en Segunda. Esto no para, te obliga a estar siempre concentrado y hasta que llegamos a Santander y nos soltamos del todo, no ganamos. Ese día fuimos a jugar como sabemos, a mostrar cómo somos, y fue, hasta la fecha, nuestro mejor partido. También hubo lesiones, jugadores que tardaron llegar… Hemos ido aprendiendo.

Ese partido de Santander parece que cambia las cosas. Llegábais como víctimas al campo del líder… y dais la sorpresa.

Es la definición de la Segunda División. Sabíamos qué potencial teníamos y que sólo hacía falta sacarlo, pero creo que en Santander fue todo: un buen planteamiento, salir con todo desde el primer minuto, tener el balón y quitárselo al Racing… Sabíamos que ellos en tres cuartos de campo son, quizá, el mejor equipo de la categoría. No podíamos dejarles jugar, teníamos que tenerla nosotros. Si le quitas la pelota a gente que disfruta teniéndola, sufren. Y si además te adelantas y marcas dos, tres goles… Te vienes arriba. Todos disfrutamos mucho aquel partido y sirvió para poder crecer.

Y el siguiente triunfo, también a domicilio, en Zorrilla. La temporada pasada costaba ganar fuera y se hacía con regularidad en casa y esta temporada casi es al revés.

En el fútbol hay pocas veces que las cosas tengan explicaciones. Y, realmente, son partidos muy diferentes. Pero ganas, que es lo importante. En casa están siendo partidos distintos, ante rivales de otro tipo y nos está costando ganar. Pero en esta categoría es importante hacerse fuerte en casa y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Aquí era muy difícil ganar la temporada pasada y creo que a medida que cojamos experiencia, lo lograremos.

¿Cómo sentó en el vestuario la salida de Llona?

Es duro, lógicamente, porque es una de las personas que nos lideró para hacer historia aquí en León. Hicimos un año increíble y a la gente que estuvimos la temporada pasada con él nos chocó, porque les tienes aprecio y, con ellos, hicimos la mejor temporada de nuestras carreras. Fue un momento triste, pero en el fútbol sabes que son cosas que pueden pasar. Hay que ser fuerte y adaptarse al nuevo entrenador desde el primer minuto, que llega con otras ideas y otra forma de trabajar. Y es algo que se está viendo. Tenemos que coger cosas de los dos entrenadores y lograr salvarnos.

¿Y os sorprendió el cese en la jornada 6?

Sorprender, sorprende siempre. Y es algo que los jugadores no sabemos de primera mano, no conocemos esas reuniones y esa toma de decisiones. Te llama la atención, pero no podemos hacer nada por nuestra parte.

Y llega Cuco Ziganda. ¿Qué cambios habéis percibido?

Desde el primer día se está priorizando ser un equipo muy ordenado y muy compacto, donde todos vayan a una. Tenemos que estar en todo momento muy atentos y muy bien colocados. Y en ataque es simplemente soltarnos desde ese orden defensivo y seguir atacando igual que antes. Creo que el camino es el partido ante el Córdoba, donde jugamos bien y tenemos ocasiones. No ganamos, pero quizá es el partido donde más opciones tuvimos de marcar.

Ahora viajáis a Zaragoza. Último contra penúltimo. ¿Cómo de importante es el partido?

Es un partido importante, como lo son todos. Pero poner la etiqueta de 'final' a estas alturas es excesivo. Son tres puntos, es un partido más, da igual que sea el colista o el líder. Tenemos que apretar mucho porque vienen de una destitución, y todos los jugadores van a cambiar el chip porque hay cambio de entrenador. Y juegan en su campo, en el de un club histórico y con una afición que siempre aprieta.

Ante el Málaga volvéis a jugar un lunes, el tercero de la temporada, a lo que sumáis dos viernes. ¿Qué te parece jugar fuera del fin de semana?

Como debutante en la categoría, se me hizo muy raro, sobre todo jugar un lunes. La semana para preparar el partido ante el Albacete fue extraña, estaba como perdido durante todos esos días. Cambian los entrenamientos, libras un jueves… Es todo raro. Y para el aficionado entiendo que no es bueno, mucha gente trabajará y los niños tendrán colegio al día siguiente. Nosotros nos tenemos que acostumbrar y el aficionado sabemos que tiene muy difícil desplazarse a los partidos.

Volvéis a entrenar a Puente Castro. ¿Cómo habéis llevado esas semanas fuera? ¿Echábais de menos vuestro campo habitual de entrenamiento?

Sí, sí lo echas de menos porque buscas tener tu rutina, tu día a día siempre en el mismo campo. Pero era lo que tocaba, no nos podemos quejar. Tocaba adaptarse, sabiendo que era algo temporal. Es un poco faena, porque tienes que moverte entre el gimnasio y otro campo pero también sacamos buenos resultados en esta situación. Ahora toca dar un paso más.

¿Has vuelto a ver tu gol contra el Andorra?

Sí, sí. Muchas veces

¿Cómo recuerdas ese momento?

La verdad es que tenía un pensamiento esos días, y lo decía en el vestuario, que pensaba que iba a marcar el gol del ascenso. Ya lo tuve en Ponferrada, marqué y luego pasó lo que pasó. Tengo un sexto sentido o algo (risas) y les dije a mis compañeros: 'confiad, chavales, ese gol lo voy a marcar yo'. Y llegó en una jugada que, digamos, no es mi fuerte, pero como me gusta mucho estar en el área… vi a Kevin (Presa) levantar la cabeza y dije: 'tiene que ser esta'. Cuando vi el balón sentí una felicidad máxima y tocó aguantar para lograr el ascenso.

Y en Santander marcas tu primer gol en Segunda y también de cabeza

(Risas) Es curioso que esos goles tan importantes hayan llegado así, de cabeza, pero me gustar llegar al área y entrar desde segunda línea y para los defensas es difícil marcar a alguien que llega. Esa jugada viene desde el Arenteiro con Pibe, nos conocemos bien. Ojalá sea el primero de muchos.

Te has vuelto a teñir. ¿Es cuestión de superstición o algo estético?

Cuando decidimos cambiarnos el peinado para ir a Ceuta no estaba muy convencido en la peluquería. Al salir me vi y no estaba tan mal. Es algo diferente. Le di una oportunidad, no sabía hasta cuando. Pero mis amigos me decían que me lo dejara, que se me ve más y he vuelto a ello.

¿Ya has jugado en el FIFA contigo mismo?

Sí, sí, ya lo he hecho, pero sobre todo con mis amigos, que están con las evoluciones y esas cosas, y me quieren subir las valoraciones (risas). Las caras de los jugadores están un poco raras, lógicamente. Me veo que salgo yo con barba y todo, ese no soy yo, pero con tal de salir… ya me ha hecho mucha ilusión.

