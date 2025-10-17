Las diferencias entre barrios en León: el centro dobla en renta media a Armunia La Agencia Tributaria publica los datos de renta por barrios y zonas en León ciudad, donde destaca la alta renta de barrios céntricos de El Ensanche o Eras de Renueva y otros con rentas más humildes en las zonas de las afueras

Dani González León Viernes, 17 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Barrios de ricos y barrios humildes. Esta es una división habitual en cualquier ciudad, también en León. Zonas más pudientes, donde los alquileres o los precios de compraventa de viviendas son más altos, contrastan con otros con valores más asequibles.

Y ello redunda en la renta media de sus habitantes, de sus vecinos. La Agencia Tributaria ha hecho públicos los datos de la renta a través del IRPF de las ciudades más importantes de España entre las que aparece León.

En la capital leonesa, con una renta media de más de 31.000 euros – la segunda más alta de la provincia sólo superada por Sariegos -, existen grandes diferencias entre los barrios del centro y los de la periferia, ya sean barrios o las pedanía adscritas al municipio de León.

Diferencias entre barrios

El barrio con un mayor poderío económico es El Ensanche. Las calles que brotan desde la Plaza de Santo Domingo y que vertebra la gran avenida de Ordoño II son las que cuentan con una renta media más alta en la ciudad, con 44.174 euros de media en el año 2023.

Son datos que contratan con la renta media de las pedanías de la ciudad – Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo -, con una renta media que cae en más de 20.000 euros: en estas tres áreas, los ingresos brutos anuales son, de media, de 23.306 euros.

Destacan también otros barrios como Eras de Renueva, con más de 38.000 euros de renta bruta media, o el área de San Francisco-San Claudio-Papalaguinda, con más de 36.000 euros en este apartado.

Norte y oeste; sur y este

Por el otro lado, la zona al oeste del río Bernesga no llega a los 30.000 euros de renta media: los barrios de Pinilla, El Crucero y La Vega se queda en 25.141 euros y el Área 18 en 29.797, a los que se suma, por debajo de esa barrera de los 30.000 euros, los barrios de El Ejido y Santa Ana (28.275 euros).

También por debajo de la media de la ciudad aparecen otros dos barrios del norte de la capital, como La Inmaculada (30.583 euros) y San Mamés-Romántico-La Palomera (31.000 euros), mientras que el centro, el sur y el sureste son las zonas con una mayor capacidad económica.