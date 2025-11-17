Las noticias imprescindibles de este lunes 17 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Lunes, 17 de noviembre 2025

1 Sucesos Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un canal de riego en un pueblo de León

La localidad leonesa de Villahibiera ha vivido un trágico desenlace tras la desaparición de un hombre de 71 años, denunciada por su familia a las 12:00 horas de este domingo 16 de noviembre. Fue su hermana quien dio la voz de alarma al no poder contactar con él.

2 Sucesos Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias

Un hombre de 45 años, vecino de León, falleció ayer tras sufrir una aparatosa caída mientras realizaba una ruta por la zona de Gradura, frente al sector de escalada del Covachón, en Teverga. El fallecido es Carlos Fernández Verín, piloto de la escudería Team Repauto.

3 De toda la vida Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido

Una colisión frontolateral entre dos turismos deja un coche destrozado en el barrio El Ejido de la capital leonesa. El accidente, que llama la atención por el estado de uno de los vehículos, tuvo lugar en torno a las 8:56 horas de la mañana de este lunes, 17 de noviembre.

4 Proyectos en León El mini Amazon de León, abandonado y con suciedad: «Es la foto más cara del alcalde»

En el año 2022 se anunciaba para la ciudad de León un proyecto, financiado con fondos europeos, que permitiría integrar a todas las marcas que quisieran, del producto que fuera, en un mismo almacén desde el que se distribuiría a diferentes puntos. Su nombre oficial fue 'Market Place León' y su puesta de largo, con comerciantes y asociaciones, se celebró el 1 de febrero de 2023..

5 Sucesos Animales sueltosOtro pueblo de León, en pie de guerra: «Las vacas se escapan y el Seprona no viene ni una puñetera vez»

El ya conocido caso de 'las vacas de Riofrío' no es el único en la provincia de León. En Castro de Cepeda ocurre algo parecido aunque no todo son similitudes. Tras leer las noticias de la localidad perteneciente al municipio de Quintana del Castillo, fue uno de los vecinos del segundo pueblo -también de este municipio- el que se puso en contacto con Leonoticias.

6 León rural El pueblo de León que tendrá un gimnasio para el «envejecimiento activo» tras invertir 71.000 euros

Mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de la rehabilitación de un edicicio sin uso. Con esta idea nace el proyecto que pretende adaptar el antiguo edificio destinado a vestuarios con el fin de lograr un local para la práctica de gimnasia municipal destinada a un envejecimiento activo.

7 El tiempo Aemet alerta ante un episodio de frío y nevadas en León, y activa el primer aviso

Después del paso de la borrasca Claudia, acompañada de abundantes precipitaciones sobre la vertiente atlántica peninsular, así como de temperaturas que han sido en general algo elevadas para la época del año, a lo largo de esta semana se espera un cambio significativo de tiempo en nuestro país. A partir del miércoles penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte peninsular, con León como una de las provincias más expuestas.

8 Obituario Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias

El Team Repauto llora a Carlos Fernández Vecín, el joven piloto berciano de 45 años que falleció este domingo, 16 de noviembre, al despeñarse cuando hacía una ruta de senderismo en la zona de Graduara, frente al sector de escalada del Covachón, en Teverga (Asturias).

9 Deporte El Ademar León anuncia que Dani Gordo no seguirá como entrenador

El Ademar de León ha comunicado la no continuidad de su entrenador Dani Gordo de cara a la próxima temporada, 2026/2027, y tras la última derrota cosechada en el palacio de los deportes Urbano González ante el FC Barcelona, aunque la decisión, aseguran las partes «ya estaba meditada».

10 Tráfico León ofrece 25 años de explotación a la empresa que construya su piscina olímpica

Ya hay ubicación y precio; solo faltaría quién la gestione y asuma el coste de su construcción. Y para ello, el Ayuntamiento de León ha ejecutado un estudio de viabilidad.