León ofrece 25 años de explotación a la empresa que construya su piscina olímpica El nuevo vaso, reclamo de UPL desde los primeros acuerdos presupuestarios con Diez, costará 10,4 millones de euros y se ubicará en la urbanización Reino de León

Rubén Fariñas León Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:20

Ya hay ubicación y precio; solo faltaría quién la gestione y asuma el coste de su construcción. Y para ello, el Ayuntamiento de León ha ejecutado un estudio de viabilidad.

La comisión de Desarrollo Urbano debatirá esta semana el informe jurídico del servicio de Contratación para la ejecución de obras de construcción y gestión de la piscina municipal olímpica cubierta a la que aspira la ciudad.

Se trata de un proyecto estancado, al que las pretendidas novias para su financiación a través del Consejo Superior de Deportes y la Junta de Castilla y León no han dado respuesta. Detrás de esta iniciativa siempre ha estado Unión del Pueblo Leonés, reclamando al alcalde José Antonio Diez, presupuesto a presupuesto, que se dote de financiación.

El estudio de viabilidad coloca ahora en el mapa esta obra. La parcela elegida es de propiedad municipal y se sitúa entre las calles Maestra María Pedrosa y Maestros Hermanos Alvarado, encajada entre los chalés blancos de la urbanización Reino de León y la carretera de Carbajal, descartando las pretensiones que situaban la piscina en La Palomera o La Lastra.

Coste y plazo de explotación

El documento, sellado el 24 de septiembre de 2025, dos años después de que una moción leonesista lo reclamase, establece un importe de inversión de 10.443.268 euros e invita a las empresas que concurran a la construcción a contar con un plazo de explotación de la instalación de 25 años, con un periodo transitorio de 18 meses para la redacción del proyecto, obtener autorizaciones y ejecutar las obras del vaso de 50 metros de largo. Un estudio que incluirá la justificación de obra, la previsión de demanda o las incidencias económicas y ambientales.

El objetivo es dotar a León de una piscina olímpica cubierta que permita acoger «modalidades deportivas en competiciones de alto nivel» de la Real Federación Española de Natación, acorde a los requerimientos de la Federación Internacional de Natación, recoge el pliego.

Con este estudio de viabilidad, que se presentará a los grupos municipales en la próxima comisión de Desarrollo Urbano se da un primer paso para hacer realidad esta instalación. El documento se someterá a información pública un mes para abordar posteriormente el proceso de concesión del servicio de construcción y explotación, previa construcción, de esta nueva piscina municipal.