Aemet alerta ante un episodio de frío y nevadas en León, y activa el primer aviso Tras la potente borrasca Claudia llega aire muy frío en altura que hará que la cota de nieve caiga en la provincia con los copos llegando desde el miércoles 19

Leonoticias León Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:55 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

Después del paso de la borrasca Claudia, acompañada de abundantes precipitaciones sobre la vertiente atlántica peninsular, así como de temperaturas que han sido en general algo elevadas para la época del año, a lo largo de esta semana se espera un cambio significativo de tiempo en nuestro país. A partir del miércoles penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte peninsular, con León como una de las provincias más expuestas.

Desde mañana martes se espera que las temperaturas comiencen a descender, tanto máximas como mínimas, siendo este descenso más acusado en la mitad norte, donde las heladas comenzarán a ganar extensión.

Primer aviso

Será a partir de la tarde del miércoles cuando llegará la masa ártica al extremo norte peninsular, acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con una cota que descenderá hasta los 800-1.000 metros al final del día. El 19 de noviembre llega el primer aviso a León porque Aemet espera que se puedan acumular unos cinco centímetros de nieve por encima de los 1.200 metros de altitud.

A partir del jueves esta masa de aire se extendería progresivamente al resto de la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado que continuaría durante la jornada del viernes. De esta forma, se espera que las temperaturas máximas se sitúen por debajo de los diez grados, cinco tan sólo en el caso de León, en amplias zonas de la Península, con excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores, mientras que las heladas se extenderían por amplias zonas del interior peninsular, siendo moderadas e incluso localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos. En cuanto a las nevadas es probable que entre el jueves y el viernes sean copiosas a amplias zonas del tercio norte peninsular, con una cota de nieve que descendería progresivamente hasta los 400-600 metros. De forma más débil las nevadas también podrán extenderse al resto de sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. Los mayores acumulados se esperan en la Cordillera Cantábrica, donde se podrán alcanzar los cuarenta centímetros de espesor a lo largo del episodio.

FIn de semana con incertidumbre

A partir del sábado, y en un entorno de creciente incertidumbre, el escenario más probable indica que penetraría una masa de aire atlántica más cálida que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.

Por último, cabe destacar que el viento será otro fenómeno significativo durante este episodio, arreciando de componente norte desde últimas horas del jueves, especialmente el cierzo y la tramontana. Se esperan rachas muy fuertes en el nordeste peninsular, Baleares y también en zonas de montaña del tercio este peninsular, con posibles ventiscas en Pirineos, sobre todo durante viernes y sábado. Asociado a esto también se espera un intenso temporal marítimo que afecte al mar Balear y Ampurdán.