El mini Amazon de León, abandonado y con suciedad: «Es la foto más cara del alcalde»

En el año 2022 se anunciaba para la ciudad de León un proyecto, financiado con fondos europeos, que permitiría integrar a todas las marcas que quisieran, del producto que fuera, en un mismo almacén desde el que se distribuiría a diferentes puntos. Su nombre oficial fue 'Market Place León' y su puesta de largo, con comerciantes y asociaciones, se celebró el 1 de febrero de 2023.

Casi tres años después de aquella presentación, que permitiría dar «un salto al mercado digital y aportar valor al comercio minorista», según explicó el alcalde José Antonio Diez, el Partido Popular ha puesto imagen a todo lo que ha aportado dicho proyecto. «Tres años y cuatro millones después, tenemos un espacio cerrado a cal y canto, sucio y abandonado», ha expuesto con contundencia el portavoz David Fernández.

El grupo municipal ha logrado acceder al interior de las instalaciones donde se ubica, en Mercaleón, para explicar «con indignación» que se trata de un espacio de varios metros cuadrados «llenos de porquería, elementos embalados, con un almacén robotizado vacío y elementos sin enchufar». Eso sí, un ordenador está encendido. «Hemos sido los primeros en entrar desde que salió el último operario que lo construyó, o esa es la sensación. No ha ido ni el alcalde, ni ningún operario de limpieza».

Para los populares, este proyecto es «un fracaso» del regidor y «la foto más cara». «Es un fiasco en su totalidad», sentenció Fernández.

El contenido del Market Place

El proyecto del mini Amazon leonés contaba con tres lotes y un coste global de en torno a los 3,6 millones, además de la modernización del Mercado del Conde que ampliaba la cuenta hasta los seis.

Según han podido cotejar desde el PP, la página web del Market Place, «que podría hacer un aficionado» y que consta de un único anuncio no cuenta ni con la plataforma de venta.

El segundo lote, el edificio físico en la instalación de Mercaleón, consistía en la adecuación del espacio de almacenaje y la construcción de una unidad robotizada y un almacén refrigerado. Ambas zonas están «abandonadas», como se esgrime de las imágenes, «sucias y en desuso», además de cerrado.

Y la tercera parte tenía que ver con una flota de tres vehículos eléctricos que «se pasean por la ciudad para prestar servicios municipales que poco o nada tienen que ver con el reparto de productos leoneses», explican las fuentes populares.

El resto de la inversión se ha destinado a la modernización del Mercado del Conde Luna, que se ha ejecutado, aunque los comerciantes han denunciado reiteradamente su abandono.

Preguntas sobre el proyecto

En enero de 2025, ante la parálisis del proyecto, se anunció una colaboración con la Diputación de León para poner en funcionamiento este mini Amazon. De aquella iniciativa, el Ayuntamiento de León aseguró que había interés por parte de 41 empresas de Productos de León, que seis lo habían declinado y una no sabía aún qué hacer. «Ocultaban el desuso de un proyecto millonario, como es evidente», insiste ahora David Fernández.

El convenio con la institución provincial servía para ceder la gestión de la instalación a cambio del mantenimiento algo que, a la vista de lo encontrado, «tampoco se ha cumplido». Y para 2025 se comprometieron 460.000 y 160.000 más para inversiones materiales e inmateriales, «pero allí solo ha entrado la suciedad».

Desde el PP municipal reclaman la responsabilidad a José Antonio Diez y piden explicaciones de cómo se han «dilapidado» cuatro millones de euros en un proyecto que no ha arrancado tres años después.