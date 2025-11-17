Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un canal de riego en un pueblo de León El cuerpo fue hallado la madrugada de este lunes en Villahibiera

Lucía Gutiérrez León Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:04 | Actualizado 17:10h.

La localidad leonesa de Villahibiera ha vivido un trágico desenlace tras la desaparición de un hombre de 71 años, denunciada por su familia a las 12:00 horas de este domingo 16 de noviembre. Fue su hermana quien dio la voz de alarma al no poder contactar con él.

La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes y voluntarios del municipio. Durante la madrugada de este lunes 17 de noviembre, los participantes localizaron el cuerpo sin vida del hombre en el interior de un canal de riego cercano al pueblo.

Fuentes oficiales de la investigación confirmaron que el cadáver no presentaba signos externos de violencia, aunque la autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento. La noticia ha conmocionado a Villahibiera, una pequeña localidad del municipio de Valdepolo con apenas 142 habitantes.