El pueblo de León que tendrá un gimnasio para el «envejecimiento activo» tras invertir 71.000 euros El plazo de ejecución de la obra será de cinco meses y el ayuntamiento busca darle una nueva vida a un edificio sin uso

Mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de la rehabilitación de un edicicio sin uso. Con esta idea nace el proyecto que pretende adaptar el antiguo edificio destinado a vestuarios con el fin de lograr un local para la práctica de gimnasia municipal destinada a un envejecimiento activo.

Con el fin de dar un nuevo servicio muy demandado en el término municipal, ya que carece de este tipo de instalaciones, y a su vez con el objetivo de asentar población en el municipio. El Ayuntamiento de Villaquejida licita las obras de adaptación de un viejo edificio en un gimnasio con una inversión de 71.000 euros, pero enmarcado dentro de las ayudas para la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial y la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación.

Ampliar Plano de cómo será el nuevo espacio.

El lugar en el que se ubicará el nuevo gimnasio es un edificio construido en el año 1987 que ha quedado obsoleto y sin ningún uso en la actualidad, se encuentra ubicado en el interior del recinto deportivo de la localidad de Villaquejida, cuyas instalaciones se destinan al deporte en general.

La obra del nuevo gimnasio

El proyecto trata de redistribuir y acondicionar interiormente el actual edificio, con el fin de darle un nuevo uso deportivo. La actuación principal es el derribo interior de todos los tabiques actuales para poder lograr una distribución acorde a su nuevo uso. También se mantendrán las ventanas actuales, por cuestiones técnicas de iluminación, pero a su vez se abrirán otras nuevas para poder dar una visión del exterior a las personas que realicen ejercicios.

El Ayuntamiento de Villaquejida ha sacado la licitación de la obra en el perfil del contratante del estado con un plazo de ejecución de cinco meses y con la financiación de las subvenciones de la Junta de Castilla y león destinadas a proyectos para la dinamización demográfica a cargo de los fondos de cohesión territorial.