Los dos coches implicados en el suceso. L. S.
León

Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido

Los dos turismos implicados en el accidente han acabado con diversos daños, pero no hay que lamentar heridos

I. Santos

I. Santos

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:24

Una colisión frontolateral entre dos turismos deja un coche destrozado en el barrio El Ejido de la capital leonesa. El accidente, que llama la atención por el estado de uno de los vehículos, tuvo lugar en torno a las 8:56 horas de la mañana de este lunes, 17 de noviembre.

Uno de los turismo implicados acabó con el frontal dentro de la terraza de un bar del barrio, que en esos momentos permanecía completamente vacía. A pesar de lo aparatoso del suceso y del estado de ambos vehículos no hay que lamentar daños personales.

Una llamada de aviso antes de las 9:00 horas de este lunes informaba al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León del suceso. El accidente ha tenido lugar en el barrio El Ejido, concretamente en la calle Batalla de Clavijo, a la altura del número 33.

Los coches implicados en el suceso y la Policía Local de León.
Imagen principal - Los coches implicados en el suceso y la Policía Local de León.
Imagen secundaria 1 - Los coches implicados en el suceso y la Policía Local de León.
Imagen secundaria 2 - Los coches implicados en el suceso y la Policía Local de León.

Hasta el lugar se ha desplazado Policía Local de León para regular el tráfico y llevar a cabo el atestado, pero no ha sido necesaria la presencia de sanitarios.

