El Ademar León anuncia que Dani Gordo no seguirá como entrenador El club leonés y el entrenador acuerdan «separar sus caminos» después de tres temporadas al frente del primer equipo

El Ademar de León ha comunicado la no continuidad de su entrenador Dani Gordo de cara a la próxima temporada, 2026/2027, y tras la última derrota cosechada en el palacio de los deportes Urbano González ante el FC Barcelona, aunque la decisión, aseguran las partes «ya estaba meditada».

La entidad marista ha decidido que el entrenador y el club «separaren sus caminos» después de tres temporadas en las que el Abanca Ademar ha podido regresar a Europa, aunque sin superar la fase de grupos.

La decisión se ha comunicado en plena vorágine de competición, con un choque dentro de 24 horas en León, donde el equipo se juega sus últimas opciones de avanzar en la competición europea ante el Partizan.

El comunicado oficial del club recuerda que se trata de la segunda etapa del técnico vallisoletano en el club y le agradece y valora «muy positivamente» el trabajo realizado hasta el momento.

El Ademar León recuerda que los objetivos del club «siguen intactos» para lograra la mejor clasificación posible en la Liga Asobal, que compete al acceso a puestos europeos.

Los protagonistas se explican

El presidente Cayetano Franco reconocía a Leonoticias que se trata de «un cambio de proyecto» que ya estaba pensado y que la entidad trabaja «en varias opciones» para hacerse cargo del primer equipo.

Se trata, en todo caso, de un acuerdo mutuo que se lleva pensando «mucho tiempo», como matiza el propio técnico Dani Gordo, quien rechazó la oferta de renovación planteada para que el club «siga dando pasos».

La intención de comunicar esta decisión ahora se hace para que el equipo «piense en lo que tenga que pensar» y se centre en competir exclusivamente. Es una «etapa que se ha acabado, ya está» concluye el que seguirá siendo técnico ademarista hasta que concluya esta temporada.