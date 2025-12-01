Las noticias imprescindibles de este lunes 1 de diciembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO en León ha vuelto a calificar de «absolutamente insostenible» la situación de la residencia de personas mayores Nuestra Señora del Buen Suceso en La Pola de Gordón, un centro gestionado por la empresa Aralia que opera con plazas concertadas con la Junta de Castilla y León.

2 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza

La revista internacional de acceso abierto e interdisciplinar 'Animals' ha publicado en su número de noviembre un estudio titulado 'De la eliminación al control selectivo: Perspectivas sobre la gestión de la depredación en los cotos de caza españoles', en el que ha participado el profesor E. Jorge Tizado, del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León (ULE), además de varios miembros de la Fundación Artemisa.

3 La estación de esquí 'leonesa' que sí abrirá esta semana

«Los actuales espesores de nieve no permiten, por seguridad y por el momento, la apertura de la estación». Con esa frase, San Isidro informa a sus usuarios de la imposibilidad de cumplir con el calendario de apertura debido a las condiciones meteorológicas.

4 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo

¿Cuál es la mejor pizza de España? La pregunta que muchos se han hecho en los últimos días, ya tiene respuesta. León y Bembibre participaron en el III Campeonato de España de Pizzas y uno de ellos ha logrado la medalla de plata.

5 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano

La Audiencia Provincial de León acoge un nuevo juicio en el que un hijo está implicado en la muerte de uno de sus progenitores.Tras el matricidio de Nochebuena de 2022, donde el jurado popular vio culpable por unanimidad del asesinato de su madre a Rubén Torío, y cuya pena ya ha sido impuesta por el magistrado, el turno le llega ahora a un hombre que presuntamente acabó con la vida de su padre.

6 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España

La introducción del sistema de cajas avanzadas en el Banco Santander ha causado numerosos quebraderos de cabeza a muchas personas, como los más mayores, que no tienen facilidades para solicitar una cita previa en este tipo de oficinas como la situada en el barrio del Crucero de León y otros lugares. Problemas que han llevado a muchos usuarios y sus familiares a elevar quejas.

7 León suma cinco restaurantes con 'soletes' navideños

Las listas de restaurantes y locales gastronómicos suelen ser una buena forma de decidir destino. La que elabora Repsol para estas fechas reconoce a aquellos lugares en los que la decoración y otros aspectos aportan un extra con sus 'soletes' navideños, de los que en León podemos encontrar cinco ejemplos.

8 Traslado temporal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, informa de que a partir de este lunes, 1 de diciembre, desarrollará su actividad de manera provisional en el denominado Palacio de los Quirós, en la Real Colegiata de San Isidoro, con acceso por Plaza Santo Martino, nº 5 (entrada compartida con el Hotel Colegiata San Isidoro)

9 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas

UGT denunció este lunes 1 de diciembre la situación «insostenible y absolutamente inaceptable» que vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo debido a la «persistente» ausencia de la figura de interventor, un puesto «imprescindible para garantizar la legalidad, el funcionamiento económico y la estabilidad de cualquier administración pública».

10 El estrés oculto de León frente a las grandes ciudades: «La ansiedad no solo aparece en Madrid»

Es habitual escuchar en conversaciones cotidianas comentarios que se refieren a Madrid y otros grandes núcleos, aunque sobre todo la capital por ser la más poblada, como lugares en los que el estrés forma parte del día a día por el frenesí de los horarios y la multitud de población que frecuenta sus calles.