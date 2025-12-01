leonoticias - Noticias de León y provincia

Un restaurante con decoración navideña.

León suma cinco restaurantes con 'soletes' navideños

Repsol reconoce con este distintivo a 310 locales en toda España, 45 en la comunidad, con «un ambiente más especial durante estas fechas»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:36

Comenta

Las listas de restaurantes y locales gastronómicos suelen ser una buena forma de decidir destino. La que elabora Repsol para estas fechas reconoce a aquellos lugares en los que la decoración y otros aspectos aportan un extra con sus 'soletes' navideños, de los que en León podemos encontrar cinco ejemplos.

La lista nacional llega hasta los 310 locales, 45 de ellos en la comunidad, que aporta gran parte de los 27 conventos que reciben una distinción de una guía gastronómica por sus menús o productos.

Dos de ellos están en León, uno de ellos en la capital y el otro en Sahagún: el Monastario de Concepcionistas y el de Santa Cruz en la localidad a orillas del río Cea.

El Monasterio de Concepcionistas; la Casa Manolo; el Monasterio de Santa Cruz; Pomona; y Kark&co (de arriba a abajo y de izquierda a derecha). L.N.

En la ciudad también hay dos locales que se suman a esta lista de reconocimientos navideños: Karn&co y Pomona. En Montealegre, Villagatón, encontramos el quinto integrante de esta lista: Casa Manolo.

Además de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial en esta época navideña se incluyen tahonas y hornos donde se elaboran los dulces más típicos.

