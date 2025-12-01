leonoticias - Noticias de León y provincia

Traslado temporal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León

La atención al público se mantiene en su horario habitual de 09:00 a 14:00 horas en el Palacio de los Quirós

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:48

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, informa de que a partir de este lunes, 1 de diciembre, desarrollará su actividad de manera provisional en el denominado Palacio de los Quirós, en la Real Colegiata de San Isidoro, con acceso por Plaza Santo Martino, nº 5 (entrada compartida con el Hotel Colegiata San Isidoro)

La atención al público se mantendrá en su horario habitual de 09:00 a 14:00 horas, conservando igualmente los mismos teléfonos de contacto. El traslado tendrá carácter temporal y se prolongará hasta nuevo aviso, garantizando la plena continuidad del servicio.

La actividad de la Inspección se llevará a cabo en las mismas condiciones que en su sede habitual, tanto en lo relativo a la gestión administrativa y a la atención presencial al público en la nueva ubicación, como en lo referente a las visitas diarias a empresas y centros de trabajo de toda la provincia, que continuarán desarrollándose con total normalidad.

