Protesta de los trabaajdores del ayuntamiento en septiembre por la falta de interventor. B.P
San Andrés del Rabanedo

La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas

UGT denuncia la ausencia prolongada de interventor que genera un bloqueo administrativo «inaceptable»

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:59

Comenta

UGT denunció este lunes 1 de diciembre la situación «insostenible y absolutamente inaceptable» que vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo debido a la «persistente» ausencia de la figura de interventor, un puesto «imprescindible para garantizar la legalidad, el funcionamiento económico y la estabilidad de cualquier administración pública».

Pese a conocer desde hace meses este problema crítico, señalan en un comunicado, la corporación municipal ha permitido que la situación llegue a un punto de colapso, sin adoptar soluciones reales ni urgentes. El resultado, detallan, es evidente: el mes pasado la plantilla sufrió un retraso de 20 días en el cobro de sus salarios, y todo apunta a que este mes se repetirá la misma situación.

«Estamos ante una dejación de funciones inadmisible. La corporación sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha actuado. Las consecuencias las pagamos los trabajadores y, en última instancia, la ciudadanía», afirma UGT.

Problemas derivados de la ausencia de interventor

La ausencia de interventor, subrayan, no solo afecta al pago de nóminas; también genera bloqueos generalizados, retrasos en trámites fundamentales y un deterioro profundo del funcionamiento municipal. UGT advierte de que se ponen en riesgo subvenciones y ayudas esenciales, lo cual puede suponer pérdidas irreparables para el municipio.

«La situación ha superado ya los límites de la tolerancia. UGT exige medidas inmediatas, efectivas y urgentes para cubrir la plaza de intervención y restablecer el funcionamiento normal del Ayuntamiento» recalcan y concluyen que «no puede seguir justificándose lo injustificable, ni manteniendo una inacción que perjudica directamente a trabajadores y al conjunto de la ciudadanía.

