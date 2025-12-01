Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano Un jurado popular tratará de esclarecer lo que ocurría en las navidades de 2023 en la pequeña localidad de La Sota

Rubén Fariñas León Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de León acoge un nuevo juicio en el que un hijo está implicado en la muerte de uno de sus progenitores.

Tras el matricidio de Nochebuena de 2022, donde el jurado popular vio culpable por unanimidad del asesinato de su madre a Rubén Torío, y cuya pena ya ha sido impuesta por el magistrado, el turno le llega ahora a un hombre que presuntamente acabó con la vida de su padre.

La causa, que procede del tribunal de instancia de Cistierna, aborda los hechos ocurrido el 29 de diciembre de 2023 en La Sota de Valderrueda, una pequeña localidad de la comarca de la Vadinia, en la montaña oriental de León.

Un tribunal jurado abordará esta causa desde este 2 de diciembre, y hasta el 4 del mismo mes, por una petición de penas de asesinato y leve de lesiones, donde el único acusado es M.A.B.P..

Los hechos ocurridos

La Guardia Civil detenía hace dos años a un varón -de 38 años de edad en el momento de los hechos- por la agresión a su padre y un hermano. El progenitor fallecería más tarde en el Hospital de León a causa de dichas lesiones.

El conflicto familiar ocurría pasadas las 21:00 horas del 29 de diciembre de 2023 y tuvo como consecuencia el ataque del acusado a su padre, de 77 años, y su hermano, de 28, procediendo a la detención en su domicilio por parte de los agentes.

El suceso generó una gran consternación en La Sota. El agresor, Miguel, llevaba «unos 15 años» fuera de la localidad y solo hacía visitas puntuales. Además, contaba con antecedentes ya que había sido condenado a prisión por golpear en 2017 a otro hombre con un hacha en San Martín de Valdetuéjar. En el momento de los hechos que ahora se juzgan, el varón trabajaba en Zaragoza.

La sala de vistas abrirá sus puertas este martes para determinar el grado de implicación del acusado, en prisión provisional desde su detención, y esclarecer lo ocurrido en esta pequeña localidad leonesa.