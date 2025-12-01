«La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos CCOO exige medidas urgentes a la Junta y advierte del «fracaso del modelo de externalización de plazas públicas a empresas privadas»

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO en León ha vuelto a calificar de «absolutamente insostenible» la situación de la residencia de personas mayores Nuestra Señora del Buen Suceso en La Pola de Gordón, un centro gestionado por la empresa Aralia que opera con plazas concertadas con la Junta de Castilla y León.

El sindicato denuncia que la situación de «déficit estructural de personal se prolonga desde hace meses, habiendo llegado a atender en algunos casos únicamente con tres gerocultoras a más de cien residentes, lo que imposibilita unos cuidados dignos mínimos -alimentación, hidratación o higiene-, además de unas condiciones de trabajo inaceptables».

La situación, comentan, «ha generado problemas en la administración de la medicación, tarea que en ocasiones está siendo realizada por personal sin la cualificación requerida, poniendo en riesgo la salud de los residentes». La FSS presentó una queja formal este verano ante la Gerencia de Servicios Sociales de León «por el incumplimiento de las ratios mínimas de personal estipuladas por la ley». Aunque esta denuncia provocó una inspección por parte de la Gerencia territorial, CCOO «lamenta que la situación denunciada no quedara fehacientemente acreditada, permitiendo que la precaria situación continúe».

«Ocurre en muchas residencias de León»

Para el sindicato es «la prueba del deterioro del servicio público cuando se prima el interés privado. El cuidado y la dignidad de las personas mayores, muchas de ellas en situación de dependencia, es un derecho que, debemos defender todos, pero es responsabilidad directa del gobierno de la Junta de Castilla y León».

En palabras de Dulci Álvarez, Coordinadora de la FSS-CCOO de León: «El modelo de externalización es un fracaso con consecuencias humanas. Antepone el beneficio económico de las empresas privadas a la atención digna de nuestros mayores. La Junta de Castilla y León no puede seguir mirando hacia otro lado«. La organización sindical alerta de que este caso en La Pola de Gordón »no es un hecho aislado, sino la tónica habitual en muchas de las residencias de la provincia de León«.