La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo

¿Cuál es la mejor pizza de España? La pregunta que muchos se han hecho en los últimos días, ya tiene respuesta. León y Bembibre participaron en el III Campeonato de España de Pizzas y uno de ellos ha logrado la medalla de plata.

La final del III Campeonato de España de Pizzas se ha celebrado desde el Yellow Park de Barcelona, donde este lunes ha tenido lugar la entrega de premios de la III edición del certamen. Previamente, los 15 finalistas han recibido a los jurados finales en sus propios establecimientos a lo largo de la semana pasada.

Y de ahí ha salido la mejor pizza de España, el restaurante Harinella, en Valencia, se ha coolgado la medalla de oro con la Kaori Chan. La pizza Kaori Chan nace como un homenaje lleno de alma: una historia de amor, cultura y descubrimiento. Inspirada en Kaori, mujer de Ivano (Uno de los hermanos fundadores de Harinella), esta pizza celebra la unión entre Oriente y Occidente, entre tradición e innovación.

Y en el segundo puesto se ha colado La Felisa. La pizzería leonesa, situada en pleno corazón del barrio Húmedo.

Y en el tercer pues la La Bicicleta Pizzería, con la pizza Circus, en Dos hermanas, (Sevilla).

En el caso de Castilla y León, la mejor pizza es la leonesa, la segunda Pizzeria Siciliana Kuró - Francy Vincy y la tercera la Rima Fast-Food Gourmet - La Lupy Perfecta.

Así es La Montenegro

Ingredientes: Provola agerola, champiñones, shiitakes, Guanciale, crema a base de yema de huevo, pimienta negra, grasa de Guanciale y Pecorino coratino, avellanas, aceite de nuez infusionado en trufa negra natural y trufa negra rallada

Alérgenos: Gluten, mostaza, soja, lácteos, frutos secos, huevo

Descripción: Se trata de una pizza blanca, una interpretación de una carbonara unida a los ingredientes de un bosque de otoño en el que predomina el umami, los toques terrosos de los hongos y la avellana maridados con una crema de carbonara que une todo el conjunto