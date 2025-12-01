La estación de esquí 'leonesa' que sí abrirá esta semana Las previsiones en San Isidro y Leitariegos han obligado a postergar la fecha del 1 de diciembre que fijaba su calendario y están a la espectativa de que caiga más nieve

«Los actuales espesores de nieve no permiten, por seguridad y por el momento, la apertura de la estación». Con esa frase, San Isidro informa a sus usuarios de la imposibilidad de cumplir con el calendario de apertura debido a las condiciones meteorológicas.

Tal y como avanzó Leonoticias la pasada semana, la nieve caída hace unos días resultaba insuficiente para que la estación invernal abriera sus puertas. Y más complicado lo tiene aún Leitariegos, donde la precipitación fue inferior.

A pesar de que el presidente Gerardo Álvarez Courel se mostraba optimista en el pleno de noviembre, la realidad es que este lunes, 1 de diciembre, que establecía el inicio de la campaña de deportes de nieve ha vuelto a toparse con la cruda realidad climática.

«No hay nieve suficiente y las pistas no se pueden pisar», explican fuentes de la institución provincial a este medio. El diputado Octavio González ya vaticinó este escenario tras la primera capa de «unos 15 centímetros» que cubrió de forma inicial la estación. Sin embargo, sería necesaria cuatro veces esa cantidad para acondicionar el terreno.

Por ello, los trabajos previos de estas jornadas han sido, de momento, en balde y se seguirá esperando a la nieve en estos días en los que las previsiones tampoco son excesivamente halagüeñas: se espera precipitación, pero en cotas muy altas.

Más suerte en la comunidad vecina

Los amantes de la nieve podrán, al menos, quitarse las ganas en la zona más alta de otra de las estaciones limítrofes con León, a la que se accede, de hecho, por nuestra provincia.

Valgrande-Pajares tiene todo listo para abrir sus puertas este martes, 2 de diciembre, tal y como avanza El Comercio, gracias a las últimas precipitaciones y a los trabajos en el complejo durante todo el fin de semana.

Eso sí, solo abrirá el remonte más alto, el único en el que el manto blanco caído es suficiente para haber acondicionado la pista.

En Asturias habían fijado como fecha de inicio el pasado 27 de noviembre y ahora esperan nuevas nevadas que permitan abrir el complejo de Brañillín al complejo.