Las noticias imprescindibles de este viernes 21 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

1 Temporal Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años

Tres días de permiso para Triana Martínez después de cumplir 11 años y medio de prisión de una condena de 20 años por el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. En los últimos tres años, la condenada como cooperadora necesaria del crimen ha solicitado un total de 15 permisos, con solo uno de ellos de carácter afirmativo. 2 Una intervención policial con el atropello a un agente y un disparo disuasorio sacude la tarde en Villabalter

Una persecución policial, un atropello y un tiro al aire han roto la paz vecinal de Villabalter en la tarde de este jueves, 20 de noviembre. Los vecinos que paseaban con sus mascotas o aquellos que volvían a sus casas se han visto alertados por una situación tensa y una rápida intervención policial en una zona tranquila de la localidad.

3 Encuentran semiinconsciente en su vehículo a una mujer desaparecida en el alfoz de León

La Guardia Civil ha localizado con vida aunque semiinconsciente a una mujer de 39 años desaparecida de su domicilio en la población leonesa de Villaquilambre desde el pasado jueves 20 de noviembre.

4 El barco leonés que navega con tapa de calamares

Viajar por mar sin salir de León es una experiencia posible desde la calle García I número 8. Allí el Bitácora, un restaurante que lleva 42 años se ha convertido en un pequeño barco anclado en la ciudad.

5 Sigue en directo toda la información sobre el temporal de nieve en León

El frente ártico que mantiene activo el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica deja nevadas a partir de 900 metros

6 Una caravana de coches corta la Inmaculada: «La Nacional parece un patatal»

Una caravana de vehículos ha cortado los accesos a la plaza de la Inmaculada como acto final de una protesta que ha recorrido la distancia entre Valencia de Don Juan y León capital.

7 Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones

La nueva rotonda junto al puente de los Leones funciona. O al menos lo ha hecho en la primera mañana laborable en la que ha tenido que absorber el tráfico de una de las zonas más transitadas por los vehículos en el centro de la ciudad.

8 a El mensaje de Julio Llamazares en 1999 que recuperan los defensores de Feve: «León ya solo es un paisaje»

Llegaba «con su séquito y sus caros y secretos informes» debajo del brazo para «no decir nada y reírse de los leoneses». El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, daba en el palacio de los Guzmanes la estocada a los defensores de que la línea de Feve llegue, como se prometió en su día y tras una inversión millonaria, a la estación de Matallan en el centro de León.

9 La Cultural estrena zona VIP con un repaso por la historia del club

Nueva zona Vip en el Reino de León. La Cultural ha estrenado esta temporada la que ya es la nueva zona VIP del estadio, un espacio totalmente renovado que combina modernidad y memoria.

10 «Es mentira que me encaré con Manzanera, es la persona que más apostó por mí»

El centrocampista asturiano habla con sinceridad de su llegada a la Cultural, el inicio de temporada del equipo y no rehúye de una polémica surgida en Zaragoza sobre la que deja claro que «todo lo que se dijo es mentira»