Una intervención policial con el atropello a un agente y un disparo disuasorio sacude la tarde en Villabalter La Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo mantiene un dispositivo abierto para localizar a los fugados, presuntos autores de un robo en una vivienda cercana

I. Santos León Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:17

Una persecución policial, un atropello y un tiro al aire han roto la paz vecinal de Villabalter en la tarde de este jueves, 20 de noviembre. Los vecinos que paseaban con sus mascotas o aquellos que volvían a sus casas se han visto alertados por una situación tensa y una rápida intervención policial en una zona tranquila de la localidad.

El dispositivo de vigilancia de dos agentes sobre un vehículo estacionado y sin luces, pero con ocupantes en su interior, en la avenida el Romeral de la localidad de Villabalter, perteneciente al municipio de San Andrés del Rabanedo, inició toda la intervención.

Dos agentes de paisano de la Policía Nacional de la comisaría de San Andrés del Rabanedo fueron a comprobar el vehículo que merodeaba por la zona y a pedir a las personas de su interior que se identificasen. Al presentarse como policías, el vehiculo0 arrancó y escapó en dirección contraria. En esta huida los sospechosos atropellaron a uno de los agentes que tuvo que emplear su arma de fuego con un tiro disuasorio.

Atropello a un agente de la Policía Nacional

A pesar de ello, el vehículo ha continuado a toda velocidad sorteando los coches de otros vecinos estacionados en la zona y huyendo por la avenida Romeral de la localidad, según ha podido conocer este medio.

Inmediatamente, desde la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo se ha establecido un dispositivo para la localización del vehículo y sus ocupantes los cuales, se cree, podrían ser los responsables de, al menos, un robo cometido en una casa muy próxima al lugar de los hechos. Un delito del que se ha tenido conocimiento posteriormente al regreso de los habitantes de la zona a sus casas después de trabajar.

El agente de la Policía Nacional atropellado no ha necesitado asistencia médica en el lugar de los hechos, aunque posteriormente fue trasladado a un centro médico para ser reconocido sin tener lesiones graves.