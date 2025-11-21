Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones La primera mañana de la puesta en marcha de esta nueva intersección, con semáforos para peatones, mantiene un tráfico fluido y sin incidencias

Rubén Fariñas León Viernes, 21 de noviembre 2025

La nueva rotonda junto al puente de los Leones funciona. O al menos lo ha hecho en la primera mañana laborable en la que ha tenido que absorber el tráfico de una de las zonas más transitadas por los vehículos en el centro de la ciudad.

Los conductores han superado, y dado el aprobado, a esta intersección que cambia el planteamiento del transporte para la avenida de Palencia y su cruce con el paseo de Salamanca e Ingeniero Sáenz de Miera.

Las primeras horas de la jornada se han vivido sin sobresaltos en este entorno. La circulación ha sido fluida y no se ha registrado ninguna incidencia.

La rotonda abría oficialmente en la tarde de este jueves, 20 de noviembre, tras unos trabajos «en tiempo récord», como señalaba el alcalde, que permitían tener lista la glorieta en apenas dos jornadas y media.

Aunque, quizá, muchos conductores aún no se hayan atrevido a transitar por esta zona, la realidad es que los que sí lo han hecho este viernes no se han encontrado ningún problema.

Coche que llegaba, coche que se adentraba en la nueva rotonda -que aún espera su decoración-, para elegir alguna de las tres opciones que desde ahora tienen acceso directo sin necesidad de acudir a la glorieta de Guzmán o retorcer la dirección por Sancho el Gordo.

La glorieta se encuentra regulada por semáforos que dan paso a los peatones, numerosos en este enclave entre las estaciones y el centro, mientras que en tramos de tráfico abierto permanece con el ámbar intermitente.

Los operarios aún permanecían en la zona instalando la nueva señalética y rematando las aceras, que cambian una vez nos adentramos en el puente, antes de coronar con una nueva silueta la glorieta que ha dado como resultado esta nueva solución al tráfico junto al puente.