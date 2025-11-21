leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva rotonda en la entrada al puente.

Ver 6 fotos
Nueva rotonda en la entrada al puente. R.F.

Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones

La primera mañana de la puesta en marcha de esta nueva intersección, con semáforos para peatones, mantiene un tráfico fluido y sin incidencias

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

La nueva rotonda junto al puente de los Leones funciona. O al menos lo ha hecho en la primera mañana laborable en la que ha tenido que absorber el tráfico de una de las zonas más transitadas por los vehículos en el centro de la ciudad.

Los conductores han superado, y dado el aprobado, a esta intersección que cambia el planteamiento del transporte para la avenida de Palencia y su cruce con el paseo de Salamanca e Ingeniero Sáenz de Miera.

Las primeras horas de la jornada se han vivido sin sobresaltos en este entorno. La circulación ha sido fluida y no se ha registrado ninguna incidencia.

La rotonda abría oficialmente en la tarde de este jueves, 20 de noviembre, tras unos trabajos «en tiempo récord», como señalaba el alcalde, que permitían tener lista la glorieta en apenas dos jornadas y media.

Aunque, quizá, muchos conductores aún no se hayan atrevido a transitar por esta zona, la realidad es que los que sí lo han hecho este viernes no se han encontrado ningún problema.

Imagen principal - Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones
Imagen secundaria 1 - Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones
Imagen secundaria 2 - Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones

Coche que llegaba, coche que se adentraba en la nueva rotonda -que aún espera su decoración-, para elegir alguna de las tres opciones que desde ahora tienen acceso directo sin necesidad de acudir a la glorieta de Guzmán o retorcer la dirección por Sancho el Gordo.

La glorieta se encuentra regulada por semáforos que dan paso a los peatones, numerosos en este enclave entre las estaciones y el centro, mientras que en tramos de tráfico abierto permanece con el ámbar intermitente.

Los operarios aún permanecían en la zona instalando la nueva señalética y rematando las aceras, que cambian una vez nos adentramos en el puente, antes de coronar con una nueva silueta la glorieta que ha dado como resultado esta nueva solución al tráfico junto al puente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en la misa en homenaje a Franco en León: «Fascista y cura, la misma basura»
  2. 2 León estrena nueva rotonda y se reabre el tráfico en el Puente de los Leones
  3. 3 Se abre la circulación a todos los vehículos en las carreteras leonesas
  4. 4 Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad
  5. 5 Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años
  6. 6 El frente ártico cubre de nieve la montaña de León
  7. 7 Una reputada psicóloga da en León las claves para un análisis feminista de la prostitución
  8. 8 El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central
  9. 9 La muerte de los seis de Tabliza fue por una emisión «brusca y masiva» de grisú
  10. 10 El aviso naranja dejará el primer jueves blanco en la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones