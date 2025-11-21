La Cultural estrena zona VIP con un repaso por la historia del club En las paredes, diferentes paneles repasan la historia del club con un enfoque visual

Borja Pérez Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:41 | Actualizado 14:52h. Comenta Compartir

Nueva zona Vip en el Reino de León. La Cultural ha estrenado esta temporada la que ya es la nueva zona VIP del estadio, un espacio totalmente renovado que combina modernidad y memoria.

En su interior, destacan varios modelos a escala del antiguo y nuevo estadio, colocados para poder apreciar la evolución de la casa culturalista a lo largo de las décadas.

En las paredes, diferentes paneles repasan la historia del club con un enfoque visual. Desde los orígenes de la entidad hasta sus momentos más recordados, este recorrido histórico convierte la zona VIP en un espacio más acogedor.

Novedad en los asientos

Además, el club ha mostrado el avance en el cambio de asientos del estadio, que además de la Tribuna Oeste ya completada, como se pudo observar ante el Málaga, también luce ya en la Tribuna Este.

Entre las gradas, pueden verse ya las primeras letras que formarán la palabra «León», un detalle que simboliza el vínculo entre el equipo y su ciudad.

Más allá de estas reformas, el club se mantiene inmerso en el proyecto de los palcos VIP, que ocuparán la zona de las actuales cabinas de prensa de la Tribuna Oeste y también se llevarán a cabo en la Tribuna Este, a expensas de conocer más detalles sobre los plazos de ejecución.