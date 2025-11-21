leonoticias - Noticias de León y provincia

Búsqueda de la mujer en Villaquilambre.

Encuentran semiinconsciente en su vehículo a una mujer desaparecida en el alfoz de León

No había noticias de la mujer de 39 años desde el pasado jueves

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:20

La Guardia Civil ha localizado con vida aunque semiinconsciente a una mujer de 39 años desaparecida de su domicilio en la población leonesa de Villaquilambre desde el pasado jueves 20 de noviembre.

Fue una amiga quien dio la voz de alarma iniciándose en ese instante su búsqueda por varias patrullas de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Armunia, primeramente, en su domicilio, y posteriormente al no encontrarse en el mismo, por la localidad y sus alrededores.

Sobre las 12:15 horas del mismo día, la encuentran en el interior de su vehículo estacionado en la vía pública de Villaquilambre, con las puertas cerradas y en estado de somnolencia. Tras varios intentos consiguen que abra la puerta, avisando a una ambulancia que la traslada al Hospital del León para revisión médica.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

