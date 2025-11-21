leonoticias - Noticias de León y provincia

La nieve llega con fuerza a León.
Directo

Sigue en directo toda la información sobre el temporal de nieve en León

El frente ártico que mantiene activo el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica deja nevadas a partir de 900 metros

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:57

Actualizado Hace 1 minuto

11:56

Situación de las carreteras

Estas son las carreteras afectadas en toda España

Enlace copiado

11:53

Las zonas de montaña se encuentran ya totalmente cubiertas por el manto blanco. Así lo podemos ver en esta imagen que nos llega desde la estación de esquí de San Isidro

Sigue en directo toda la información sobre el temporal de nieve en León

11:52

¡Buenos días! El frente ártico que desde el miércoles cruza la provincia de León activa las alertas y los avisos meteorológicos. En este directo os iremos contado minuto a minuto la situación de las carreteras y de las zonas más afectadas por el temporal de nieve

Actualización disponible

