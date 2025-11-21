Sigue en directo toda la información sobre el temporal de nieve en León
El frente ártico que mantiene activo el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica deja nevadas a partir de 900 metros
León
Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:57
11:56
Situación de las carreteras
Estas son las carreteras afectadas en toda España
CASTILLA Y LEÓN— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 21, 2025
-León
🟢AP-66 Fresno del Camino
🔴N-621 Llánaves de la Reina
🔴N-625 Riaño
🔴N-630 Arbás del Puerto
🟢CL-626 La Espina
🔴CL-635 La Uña
🔴LE-215 Las Portillas
🔴LE-233 Monteviejo
🔴LE-234 Pando
🔴LE-321 Vegarada
🔴LE-481 Puerto de Ventana
11:53
Las zonas de montaña se encuentran ya totalmente cubiertas por el manto blanco. Así lo podemos ver en esta imagen que nos llega desde la estación de esquí de San Isidro
11:52
¡Buenos días! El frente ártico que desde el miércoles cruza la provincia de León activa las alertas y los avisos meteorológicos. En este directo os iremos contado minuto a minuto la situación de las carreteras y de las zonas más afectadas por el temporal de nieve
