Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años

I. Santos León Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:14 | Actualizado 08:24h. Comenta Compartir

Tres días de permiso para Triana Martínez después de cumplir 11 años y medio de prisión de una condena de 20 años por el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. En los últimos tres años, la condenada como cooperadora necesaria del crimen ha solicitado un total de 15 permisos, con solo uno de ellos de carácter afirmativo.

Con esta autorización, Triana Martínez podrá disfrutar de tres días de permiso fuera del centro penitenciario de Asturias, donde cumple su pena desde que fuera trasladada en octubre de 2018.

Madre e hija han cambiado en tres ocasiones de prisión. Desde el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas pasaron a la prisión de Villanubla y de ahí a Asturias. La decisión respondió al mal comportamiento de las dos internas así como a la conflictividad que generaron dada la transcendencia mediática de su caso. El último traslado, fue solicitado por la dirección de Villanubla después de que madre e hija acumulasen varios expedientes por mal comportamiento y conflictos que mantiene con otras internas y funcionarios.

Un permiso por unanimidad

La jueza de vigilancia de Oviedo ha sido quien ha autorizado el permiso solicitado por Triana Martínez y a su vez contó con el respaldo de la Fiscalía y de los integrantes de la Junta de Tratamiento, en este caso por unanimidad, tal como publica Mateo Balín, en todos los medios de Vocento.

El permiso se concede con la condición de tres pautas que la reclusa debe cumplir, Por un lado, la presentación diaria ante la policía. Por otro, la recogida y acompañamiento por un familiar o persona allegada. Finalmente, Triana Martínez tiene la prohibición de comunicarse y/o acercarse a familiares de la difunta Isabel Carrasco o a «lugares determinados», según recoge el auto.

Tras 14 negativas a concederle la primera salida, la jueza de Oviedo justifica ahora que la condenada cumple ahora con los requisitos dispuestos por la ley penitenciaria.

En el caso de su madre Montserrat González, castigada a 22 años de reclusión como ejecutora del plan criminal, que tuvo lugar en mayo de 2014 en León y que causó una gran conmoción en la opinión pública y en la clase política nacional, no se ha beneficiado por ahora de ninguna salida. La tercera condenada a 14 años como encubridora fue la policía local Raquel Gago, que ya está en tercer grado (semilibertad) desde septiembre de 2023.