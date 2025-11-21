«Es mentira que me encaré con Manzanera, es la persona que más apostó por mí»

Borja Pérez Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Pelayo González 'Yayo' (Oviedo, 2004) está cumpliendo con la Cultural el sueño de poder disfrutar con cierta regularidad del fútbol profesional. Desarrollado en las categorías inferiores del Real Oviedo hasta llegar a debutar en el primer equipo -precisamente, con Ziganda como técnico-, el centrocampista busca ahora un hueco estable en la Segunda División.

A pesar de un inicio de temporada complejo a nivel grupal por la dificultad de los primeros encuentros y difícil en lo individual por la falta de minutos, el futbolista asturiano manifiesta con una sonrisa las ganas que tenía de jugar en la Cultural.

¿Cómo están siendo estos primeros meses con la Cultural?

Pues bien, al final es cierto que es algo nuevo para mí, una categoría nueva. Estoy adaptándome a los compañeros, la ciudad, el club, a todo. De momento estoy bien, cómodo y trabajando.

Ya habías tenido minutos en Segunda División con el Oviedo, pero es la primera vez que convives a diario en la categoría y ves la competencia que existe para hacerse con un puesto. ¿Era lo que te esperabas cuando llegaste?

Por suerte estuve bastante tiempo en dinámica del primer equipo del Oviedo; desde muy joven entrenaba con ellos y participé en algunos partidos. Conozco el día a día del fútbol profesional, entonces pues bueno, no es tan nuevo para mí como puede serlo para otros jugadores. Esa pequeña experiencia que tengo me está ayudando.

Antes de que se diera la operación con la Cultural... ¿Confiabas en poder hacerte un hueco en Oviedo o tras el ascenso a Primera ya te comunican que tienes que salir?

Yo acabé antes por estar en Lugo y cuando acabé llegúe a Oviedo a vivir el playoff y al final el Oviedo acaba subiendo y yo al año siguiente tenía contrato. Mi primer pensamiento es empezar la pretemporada allí e intentar hacerme un hueco, por qué no, nunca se sabe, al final el fútbol da muchísimas vueltas y no sabes dónde vas a tener un hueco. Obviamente pues sí, es primera división, es lo máximo donde puede llegar un futbolista y va a ser difícil, pero a mí nadie me va a quitar esa ilusión. A medida que pasaba la pretemporada, tuvimos conversaciones con el Oviedo, tuvimos conversaciones con otros clubes y demás y al final pues la decisión era buscar una salida. A priori iba a ser una cesión, pero bueno, por circunstancias no se pudo dar y al final pues vine en propiedad a la Cultural, más feliz que una perdiz.

¿Durante el verano se hablaba de alguna propuesta más de Segunda, me gustaría preguntarte por qué te decantas por la Cultural? ¿Ayudó y te está ayudando la cercanía con Oviedo?

Igual la gente no se lo cree, pero desde que acabo la temporada en Lugo mi objetivo y mi pasión era venir a la Cultu. De hecho yo la última jornada de liga estaba soñando con que con que la Cultu subiese. Quería intentar tener una oportunidad aquí en segunda. A medida que pasó el verano y fui viendo que tenía la oportunidad de caer aquí en la cultural, pues no me lo pensé dos veces. Sí que es verdad que había otros clubes de segunda, otras opciones también obviamente de Primera RFEF y demás, pero yo no quería escucharlos, la verdad, quería acabar aquí.

¿Cuál es la principal diferencia que nota un jugador en el salto de categoría entre la Primera Federación y la Segunda División?

Lo primero yo creo que muy importante son las condiciones, creo que los estadios de segunda no tienen nada que ver con los de primera en Primera RFEF y yo creo que lo segundo es la igualdad que hay. O sea, ya ves que la gente igual tiene pensamiento de la Cultural, el equipo recién ascendido, el equipo pequeño… el equipo pequeño fue al Sardinero y ganó, el equipo pequeño fue al José Zorrilla y ganó. Al final en segunda no hay equipo pequeño y no hay equipo grande, hay mucha igualdad y los partidos se decantan por pequeños detalles.

Ampliar Yayo González, jugador de la Cultural.

El inicio de liga fue complicado a nivel de resultados..., ¿Cómo recuerdas ese debut en Burgos y esos primeros partidos donde además faltaba parte de la plantilla?

Yo llego el jueves por la noche y el viernes visitábamos al Burgos, entonces no me da tiempo a entrenar ni nada, sí que es verdad que fui convocado y ya pude ir viviendo los partidos con la gente del vestuario y demás. Al final yo creo que el pensamiento del debut en segunda es que no puedes valorarlo mucho porque en el segundo 30 te quedas con uno menos y te pitan un penalti. No es el inicio deseado, pero a ese partido no se le puede sacar mucho valor. Luego sí que es verdad que parece que nos costó arrancar un poco, pero yo creo que el equipo fue cogiendo ritmo y nos pusimos en una zona más o menos privilegiada de la tabla, que hay muchos clubes ahora mismo que están peor que nosotros y eso es importante y es de es de admirar.

Pasas de jugar con cierta regularidad aunque fuera saliendo desde el banquillo a no jugar prácticamente nada en el mes de octubre más allá de la Copa… ¿Cómo es anímicamente para un futbolista ese cambio de rol, sobre todo después de venir de ser capitán general en Lugo y en el filial del Oviedo?

Mi primer partido aquí fue en el Molinón en Gijón y me encontré genial, sí que es verdad que ahí tuve como tres partidos o cuatro seguidos un poco de regularidad, luego llegó un mes que es algo nuevo para mí, lo primero porque soy joven y no tengo muchos años de fútbol, entonces nunca me tocó vivirlo y lo segundo sí que es verdad que por suerte en todas las temporadas tuve participación, ya sea en Oviedo, ya sea en Lugo que que jugué prácticamente todo, entonces algo nuevo para mí. Pero yo creo que todo se aprende, siempre puedes tener una temporada así en la que participes menos y tienes que aceptar otro tipo de rol, obviamente sin bajar los brazos, tienes que matarte en cada entrenamiento para intentar buscarte un hueco en la plantilla. La base de eso es el trabajo y sobre todo a mí me viene muy bien mi familia y mis amigos. Al final, los tengo a una hora de aquí, a poco que esté un poco triste o un poco desanimado pues puedo coger el coche y en una hora me planto en casa, que al final el año pasado en Lugo no lo valoraba tanto porque las cosas iban muy bien a nivel individual, pero este año cuando ves que estás jugando menos y demás, tener a la familia y los amigos cerca, la verdad que se valora mucho.

A raíz precisamente de esa falta de minutos, surgen las informaciones de que después del partido en Zaragoza te llegas a encarar con Manzanera fruto del enfado por no jugar, aunque después sale el propio Ziganda a decir que era todo mentira

Lo primero de todo es que es mentira. Creo que eso la gente ya lo sabe y otra cosa que tengo que decir es que tengo que agradecer al míster que me haya defendido en rueda de prensa porque no dijo ninguna mentira, el míster dijo la verdad, dijo lo que pasó en Zaragoza. Evidentemente todo el mundo quiere jugar, cualquier futbolista quiere participar y sí es verdad que salí enfadado, pero nunca falté el respeto a los compañeros. Las famosas carreras que no hice después del partido sí las hice, tengo los datos en el móvil. Lo de que me encaré con Manza, madre mía… Manza es la persona que más me quería aquí en la Cultu, fue el que apostó por mí, gracias a él yo estoy aquí, entonces es imposible que nunca me encare con Manza. Imposible. Desde el club me transmitieron confianza, me dijeron que si quería hacer una rueda de prensa o sacar un comunicado, pero no quería darle bombo a una cosa que era mentira. Lo que más me fastidió fue que me llamara mi madre preocupada preguntándome que qué había hecho y tener que tranquilizarla diciendo que era mentira. De hecho, también tengo que agradecerle a Natichu por llamar a mi madre y tranquilizarla para decirle que realmente era mentira, que no había pasado nada, entonces bueno, quedó todo en una anécdota y ya está.

Volviendo a lo deportiva, ya en el mes de noviembre tienes tu titularidad en Riazor. ¿Cómo vives ese partido?

Era un partido precioso, cualquier futbolista quiere jugar un partido titular en Riazor, eso es así. Obviamente el escenario es ideal, aunque sí que es verdad que yo creo que irnos 2-0 al descanso era bastante injusto porque ellos prácticamente no nos habían generado nada, nos generaron de dos errores puntuales que puede tener cualquiera y ellos se aprovecharon y nos metieron gol. Nos vamos 2-0 al descanso y parece que el partido es un desastre cuando no es así.Y yo por mi parte, pues muy contento de mi primera titularidad, que fuese en Riazor, la verdad que yo entré al campo y flipé. Es un estadio increíble, la verdad. Y sobre todo obviamente pues teniendo a mis padres en las gradas todavía más. Ellos van a estar siempre, juegue o no juegue, y todo se lo tengo que agradecer mucho a ellos.

El lunes contra el Málaga sales del banquillo en un momento muy complicado, pero el equipo logra defender muy bien y acabar llevándose los tres puntos

El Málaga tiene buenos jugadores y sí es verdad que en la primera parte las ocasiones más claras yo creo que cayeron de nuestro lado, excepto el palo ese que tuvieron al principio. La segunda parte quizás reculamos un poco, ellos empezaron a dominarnos un poco más y entramos en un contexto así en el que el Málaga está dominando y tenemos que achicar agua y al final ganamos el partido. Al final salió todo bien y son tres puntos muy importantes para colocarnos en una posición de la tabla, lo que dije antes, más o menos tranquila.

¿A nivel de plantilla, hay bastantes piezas diferentes en el centro del campo, cómo está siendo la competencia con los jugadores de tu posición?

Todo lo que sea competencia, encantado, al final la competencia siempre tiene que ser sana, es muy importante y a mí en Lugo me tocó un grupo espectacular, pero es que este año también. No sé si es que tengo suerte o no, pero todos los años que estoy jugando al fútbol siempre me tocan grupos espectaculares, tanto a nivel gente, de amiguismo, de compatibilidad… no sé, no hay un mal rollo, entonces a ver competencia siempre hay en todos lados, sea en la cultural, sea en el Cádiz, el Málaga, competencia hay en todos lados. Lo que lo he dicho, la competencia tiene que ser sana, obviamente cada uno mirar para lo suyo, pero también mirar para el grupo, entonces muy bien.

Entiendo que también a nivel de vestuario, ayuda a la adaptación el hecho de ser muchos jugadores jóvenes y nuevos

Ayuda mucho, pero también ayuda tener veteranos como Sergi y como Quique, que son veteranos como si fueran chavales. Son gente encantadora. La verdad que compartir vestuario con ellos es una es una pasada. Es como un grupo bastante mixto. Hay veteranos, hay mucho joven, pero todos con una mentalidad joven entre comillas. Cuando tienen cuando tienen que apretarte te aprietan, pero cuando tienen que parecer chavales de 22 años lo son, la verdad que es espectacular.

¿Hay algún jugador con el que quizás hayas congeniado mejor?

Realmente me llevo muy bien con todos, pero sí es verdad que con Mati me llevo muy muy bien, con Roger y con Rafa Tresaco también. Es verdad que en los vestuarios igual no hay que hacer subgrupos, pero siempre te llevas con unos mejor que con otros, con unos compartes más que con otros, bueno, pues por decir algún nombre los que te dije antes.

¿Cómo se vivió en el vestuario la salida de Llona?

A mí me pilló muy de sorpresa, la verdad, no me lo esperaba para nada y yo creo que ni yo ni nadie del vestuario se lo esperaba, pero al final esto es fútbol y hoy en día que un entrenador esté 2, 3 años en un club es muy difícil, es que las cosas tienen que ir muy bien. Sobre todo en el fútbol profesional, los resultados mandan. Igual el juego no es muy bueno, pero como ganes partidos el míster va a seguir ahí, y en el momento en que los resultados no llegan, pues hoy en día rápidamente se intentan buscar cambios y al final el que siempre cae es el entrenador.

¿Cuánto ha cambiado el equipo con Ziganda? ¿Qué es lo que más puede llegar a notarse?

Yo no sabría decir un cambio muy grande porque al final en el fútbol hay una frase mítica y es que el fútbol está inventado. Entonces cada maestrillo tiene su librillo, pues al final son pequeños detalles los que cada entrenador tiene, pues igual a Raúl pues le gustan unas cosas que al míster de ahora al Cuco no le gustan, bueno, son pequeños cambios, yo no destacaría ninguno muy grande.

¿Qué significa para Yayo el hecho de que llegara a la Cultural el entrenador que te hizo debutar en el fútbol profesional?

A mí cuando lo leo por redes, porque algo salió por redes, me salió una sonrisa. En su día yo ya lo dije, le debo mucho al Cuco de estar aquí, aunque solo me haya tenido ese año, fue el que hace debutar a un chaval de 17 años que bueno, que sí, siempre más o menos destacó en categorías inferiores y demás, pero nunca nadie se había atrevido a ponerlo. Al final el que abre el bombo de Yayo fue el Cuco que por lesiones y por sanciones y demás tuvo que tirar de alguien del filial y apostó por mí. Desde ese día al final pues fui creciendo y aquí nos juntamos otra vez en la Cultural.

Ya habías podido venir al Reino, pero quería preguntarte qué te parece la afición en este año que ya lo vives con ellos de tu lado

Vine el año pasado en la primera jornada de liga nos metieron dos y ya me encantó. Por dentro me encantó, el césped me encantó, la gente me encantó, aunque perdimos 2-0 yo ese día salí muy contento, me encantó este campo. Este año en segunda pues se está viendo que la gente se anima un poco más, la gente va más al campo, se anima mucho más y sí que es verdad que ahora pues de ocho, nueve, diez mil el estadio nunca baja. El otro día, el lunes a las ocho y media de la noche, frío, viento, a veces lluvia y había casi 9000 personas, es algo espectacular, la verdad. Y está genial que se cree esta comunidad tan bonita.

Llegas a la Cultural traspasado, pero el Oviedo admite en su comunicado que existen variables que podrían devolverte allí. Aunque todavía es muy pronto, no sé qué planes tienes de futuro

Es que ahora mismo de verdad que no lo pienso. Igual es lo mítico que se dice, pero ahora mismo no lo pienso. Ahora mismo soy jugador de la Cultural Leonesa, los porcentajes y los números esos ahora mismo me dan un poco igual. Lo que quiero y lo que queremos todo el mundo es conseguir 54, 55, 60 puntos y consolidar a la Cultural en segunda, que es lo más importante para la ciudad y para el club, y luego a partir de ahí pues veremos a ver qué pasa, pero yo estoy encantado aquí, la verdad.

Por conocerte un poco más… ¿En qué jugador te fijabas de pequeño o que ídolo tenías o sigues teniendo?

A mí me encanta y siempre me encantó siempre Busquets. Para mí es el mejor pivote de la historia con diferencia, a mí me hablan de Casemiro, Rodri y demás y bueno, a ver, todos son buenísimos evidentemente, pero yo tenía una debilidad por Busquets. Me gusta mucho.

¿Has jugado ya al FIFA con tu propio jugador?

No. De hecho, puedo decirte que igual llevo dos o tres años sin jugar al FIFA. Hay gente por redes sociales que me manda mi carta como evolucionada y demás y está guapa, pero es un quebradero de cabeza el FIFA. O sea, a mí no me trae más que disgustos, entonces prefiero estar tranquilo, jugar a otras cosas, no jugar a la play. Antes sí que era aficionado al FIFA, pero ahora poca cosa.