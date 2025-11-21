leonoticias - Noticias de León y provincia

Corte de la carretera en la Inmaculada.

Corte de la carretera en la Inmaculada. R.F.
Protestas por la N-630

Una caravana de coches corta la Inmaculada: «La Nacional parece un patatal»

Los vecinos de los municipios que atraviesa la N-630, entre Onzonilla y Benavente, se concentran ante el «riesgo» que supone esta vía para su seguridad

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Una caravana de vehículos ha cortado los accesos a la plaza de la Inmaculada como acto final de una protesta que ha recorrido la distancia entre Valencia de Don Juan y León capital.

Los vecinos de los municipios que atraviesa la Nacional 630, desde Onzonilla hasta Benavente, han acudido al amparo de la Subdelegación del Gobierno para exigir el arreglo de esta carretera que suma diez años «de abandono» institucional.

En un manifiesto han reclamado al Ministerio de Transportes la «reparación total» de la vía, con plazos y de carácter prioritario, ante una nacional que supone «un riesgo para la seguridad vial por el mal estado de su firme», como ha explicado la alcaldesa de Ardón, Mónica Marne.

Los vehículos han cruzado la ciudad, escoltados por la Policía Nacional, hasta alcanzar la plaza donde medio centenar de personas les esperaban con consignas como «la nacional parece un patatal» o «ministro Puente es un delincuente». A ello acompañaban pancartas de «Reparación N630 ¡Ya!» y «N630 digna + inversión para León».

Varios municipios afectados

La manifestación, convocada el pasado lunes ante la «preocupación» de una vía fundamental para la comunicación de los pueblos de esta vertiente leonesa, se ha topado con el anuncio ipso facto del Ministerio de Transportes que anunciaba una inversión de más de 7 millones que «próximamente» se aprobará en Consejo de Ministros previa a su actuación.

Sin embargo, los vecinos no se fían de las palabras y reclaman hechos, así como la publicación en el BOE de la actuación para reparar una carretera de «abandono prolongado» y cuyo estado tiene pacto en el desarrollo rural de estos municipios. «Necesitamos infraestructuras dignas en Ardón, Onzonilla, Valencia, Villamañán, Chozas o Valdevimbre. Todos lo necesitamos».

Por todo ello instan a la Subdelegación a «actuar e informar» sobre el plan previsto para reparar la nacional entre León y Benavente.

