Las noticias imprescindibles de este jueves 20 de noviembre en León

Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:42

  1. 1

    Temporal

    Se abre la circulación a todos los vehículos en las carreteras leonesas

Las carreteras han vuelto a su normalidad la tarde de este jueves 20 de noviembre. Pasadas las 15:00 horas fuentes de Subdelegación del Gobierno informaban de la eliminación de todas las alertas activadas por la situación meteorológica activada esta mañana.

  1. 2

    Planes del fin de semana

    Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad

La provincia se llena de planes para disfrutar hasta el domingo con los primeros encendidos navideños, conciertos y humor

  1. 3

    El tiempo

    El frente ártico cubre de nieve la montaña de León

El manto blanco comienza a cubrir las cumbres de la provincia de León. La entrada de un frente ártico por el norte de España con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica leonesa se deja notar desde primerísima hora de la mañana de este jueves 20 de noviembre.

  1. 4

    Sociedad

    El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central

El problema de las vacas sueltas en las localidades de Riofrío y Carrizo de la Ribera que desde hace meses se ha convertido en una de las principales preocupaciones y temores de los vecinos de la zona por el riesgo de accidentes y el peligro que suponen llega al Gobierno de España.

  1. 5

    EL tiempo

    El aviso naranja dejará el primer jueves blanco en la provincia

La provincia vivirá este jueves su primera jornada plenamente invernal bajo un aviso naranja que dejará el paisaje teñido de blanco. Los cielos se mantendrán nubosos durante toda la jornada, con intervalos y precipitaciones en general débiles, aunque podrán ser más intensas y persistentes en las zonas del norte.

  1. 6

    Sociedad

    Una reputada psicóloga da en León las claves para un análisis feminista de la prostitución

Una reputada psicóloga analiza desde una perspectiva feminista la situación de la prostitución en nuestro país, las claves y los retos por delante a pocos días de que se conmemore otro 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

  1. 7

    León ciudad

    León refuerza la vigilancia por la gripe aviar: «Pedimos precaución, pero sin crear alarma»

Los últimos focos de gripe aviar detectados en varios puntos de España han generado inquietud entre consumidores y ganaderos.

  1. 8

    Almanza

    Cuando la ilusión y la magia surgen de los vecinos: así se prepara el Pueblo Europeo de la Navidad

Si en León se habla de visitar las luces de Navidad de algún pueblo se habla de Almanza. El que fue nombrado Pueblo Europeo de la Navidad en 2024 sigue trabajando con pasión para mejorar y aumentar la decoración de sus calles y plazas cada año.

  1. 9

    Sociedad

    Ratifican la condena a un hombre que se apropió de 100.000 euros de un anciano de León

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia dictada el pasado mes de abril por la Sección Tercera de la Audiencia provincial de León que condenaba a un hombre a dos años y medio de prisión por un delito de estafa agravada cometido contra un anciano de 80 años del que había sido compañero en la Policía Nacional.

  1. 10

    Sociedad

    La Fiscalía pide el ingreso psiquiátrico de un acusado de intento de homicidio en Ponferrada en 2023

La Fiscalía de León reclamó el ingreso en un psiquiátrico para un hombre de 34 años acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras propinar una paliza a otro varón durante un supuesto brote psicótico. El herido perdió un ojo y permaneció dos meses en el hospital a consecuencia de otras graves lesiones.

