Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad La provincia se llena de planes para disfrutar hasta el domingo con los primeros encendidos navideños, conciertos y humor

Pueblo Europeo de la Navidad

Ya no queda nada para Navidad y los pueblos y localidades leonesas comienzan a engalanarse para llenar de luz y magia sus calles en estas fechas tan señaladas. Uno de los primeros en iluminarse será el Pueblo Europeo de la Navidad. Almanza, reconocido internacionalmente por su puesta por la decoración de una villa lista para ser visitada, encenderá su Navidad este sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas.

Luz para unos grandes almacenes

Natichu Alvarado, responsable de la Cultural y Deportiva Leonesa, será encargada, junto a varios jugadores del primer equipo, de encender la Navidad en El Corte Inglés de León. Los grandes almacenes se suman al encendido que arrancará a las 19:00 horas de este viernes 21 donde el chocolate caliente en taza y la música del saxofonista Luis Cantero pondrán la puntilla.

Ángel Martín en el Auditorio

Uno de los humoristas más reputados de España recala este fin de semana en el Auditorio Ciudad de León con su propuesta 'Somos Monos', concretamente el sábado 22 a las 21:00 horas. Esta es la premisa inicial de la obra: «El ser humano sólo utiliza un 10% del cerebro.Hace unos años se decía que esta frase era falsa. Sin embargo, hoy en día creo que es cierta. De hecho, hay gente que lo utiliza un 0%. Igual que hay cervezas 0,0%, también hay cerebros 0,0%».

Julián Hernández, de Siniestro Total, en León

Este jueves 20 de noviembre, a las 19:30 horas, Julián Hernández (Siniestro total), visita San Feliz de Torío para presentar su nuevo libro titulado 'Han de caer del todo'. El acto se enmarca dentro del ciclo 'La letra de la música' que organiza Factor Espacio San Feliz.

Conciertos para celebrar Santa Cecilia

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León celebra por todo lo alto a la patrona de la música, Santa Cecilia, ofreciendo al público una programación musical diversa a través de un concierto de pandereta, una muestra de viento y la actuación de la Asociación Musical Black Lion's Roars.

El viernes 21 de noviembre, contará con dos eventos. El primero de ellos la audición de pandereta leonesa, que se llevará a cabo a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. La entrada será libre hasta completar aforo.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, la agrupación musical Black Lion's Roars dará un concierto en el Teatro San Francisco. El acceso será libre hasta completar aforo, aunque se precisará de entradas, que se podrá recoger una hora antes del evento en el teatro. Como novedad, el grupo presentará su nuevo álbum 'We Will Sprock You', en el que fusiona pop, rock y soul.

Para finalizar, el sábado 22 de noviembre, la agrupación de viento Boreas, dirigida por Eva del Río, dará un concierto en el Salón de Actos Alfonso V (C/ Alfonso V, 3) a las 19:00 horas.

Festival Abierto de Música de Órgano de León

La parroquia de Santa Marina la Real acoge el domingo 23, a partir de las 19 horas, un concierto del cuarteto Eccos, dentro del Festival Abierto de Música de Órgano de León. Se trata del proyecto del guitarrista noiés afincado en Santiago de Compostela Rafa Fernández que nace del ciclo 'De lugares e órganos' para la universidad compostelana, con entrada libre hasta completar aforo.

Junto al oboe y cuerno inglés de Benxamín Otero, la percusión tradicional de Ramón Dopico y el órgano de Álex Salgueiro, Fernández crea un repertorio de música que cabalga entre la contemporánea y el 'ambient'. A partir de pequeñas melodías y estructuras armónicas se explora el papel del órgano como elemento integrador de un conjunto arquitectónico musical mayor, que late en el propio espectáculo.

Conferencia de la psicóloga feminista Carmen Delgado Álvarez

La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán sigue conmemorando los 50 años de su fundación y programa para este jueves 20 de noviembre a kalas 19:30 horas en el Instituto Leonés de Cultura una conferencia a cargo de la psicóloga feminista y catedrática de Psicometría (jubilada) en la Universidad de Salamanca Carmen Delgado Álvarez que bajo el título 'Claves psicológicas para un análisis feminista de la prostitución' propondrá una interesante reflexión a pocos días del 25N..

'Partida de Reinas'

La reconocida autora María Teresa Álvarez presenta su última novela histórica, 'Partida de reinas', en Valencia de Don Juan. Será este 20 de noviembre a las 13:00 en el salón de plenos de ayuntamiento. Valencia de Don Juan es uno de los lugares clave en los que se desarrolla esta historia de dos mujeres dialogantes, Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, que forjaron la unión de Castilla y León.