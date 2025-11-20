El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central El subdelegado del Gobierno en León asegura que ya se han realizado «diversas intervenciones» ante la preocupación de los vecinos por las vacas sueltas en la carretera

El problema de las vacas sueltas en las localidades de Riofrío y Carrizo de la Ribera que desde hace meses se ha convertido en una de las principales preocupaciones y temores de los vecinos de la zona por el riesgo de accidentes y el peligro que suponen llega al Gobierno de España.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de León, Héctor Alaiz, recibía esta misma semana al alcalde de Quintana del Castillo. Un encuentro que se produce tras la última de las denuncias de los vecinos del municipio por las vacas sueltas por la carretera y en el que el político informaba al edil de las actuaciones que, dentro de sus competencias, el Gobierno está llevando a cabo.

Durante el encuentro, Alaiz Moretón explicó que la Subdelegación del Gobierno ha realizado ya «diversas intervenciones» y que continuará actuando «mientras sea necesario». Asimismo, confirmó que se ha reforzado la vigilancia en la zona por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dentro de los recursos disponibles, y que se mantendrá un seguimiento constante hasta la completa resolución del problema.

El alcalde agradeció la rapidez en la convocatoria de la reunión y la información trasladada, y reiteró la disposición del Ayuntamiento a colaborar desde el ámbito municipal para alcanzar una solución rápida y satisfactoria para los vecinos.

El Ayuntamiento seguirá atento a la evolución del asunto y continuará informando puntualmente a la ciudadanía.