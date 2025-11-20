leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las vacas sueltas junto a la carretera.

El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central

El subdelegado del Gobierno en León asegura que ya se han realizado «diversas intervenciones» ante la preocupación de los vecinos por las vacas sueltas en la carretera

A.G.B

A.G.B

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

El problema de las vacas sueltas en las localidades de Riofrío y Carrizo de la Ribera que desde hace meses se ha convertido en una de las principales preocupaciones y temores de los vecinos de la zona por el riesgo de accidentes y el peligro que suponen llega al Gobierno de España.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de León, Héctor Alaiz, recibía esta misma semana al alcalde de Quintana del Castillo. Un encuentro que se produce tras la última de las denuncias de los vecinos del municipio por las vacas sueltas por la carretera y en el que el político informaba al edil de las actuaciones que, dentro de sus competencias, el Gobierno está llevando a cabo.

Durante el encuentro, Alaiz Moretón explicó que la Subdelegación del Gobierno ha realizado ya «diversas intervenciones» y que continuará actuando «mientras sea necesario». Asimismo, confirmó que se ha reforzado la vigilancia en la zona por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dentro de los recursos disponibles, y que se mantendrá un seguimiento constante hasta la completa resolución del problema.

El alcalde agradeció la rapidez en la convocatoria de la reunión y la información trasladada, y reiteró la disposición del Ayuntamiento a colaborar desde el ámbito municipal para alcanzar una solución rápida y satisfactoria para los vecinos.

El Ayuntamiento seguirá atento a la evolución del asunto y continuará informando puntualmente a la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  2. 2 Alerta por nevadas en León: carreteras más afectadas, recomendaciones y medidas de la DGT
  3. 3 Transportes licita por 7,9 millones la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 en León
  4. 4 Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana
  5. 5 La Junta declara la alerta por nevadas en León: se activa el operativo de seguridad
  6. 6 UGT denuncia el despido de varios trabajadores de Decathlon en León «por ir en las listas sindicales»
  7. 7 Aviso amarillo por nieve este miércoles en León
  8. 8 Reabre un supermercado en Eras que abrirá los 365 días del año tras una reforma integral
  9. 9 ¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas
  10. 10 El TSJ paraliza la subida de sueldos de PP y VOX en La Bañeza al apreciar un «estricto interés particular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central

El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central