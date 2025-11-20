leonoticias - Noticias de León y provincia

Remonte de Cebolledo I en la estación de San Isidro.

Prohibida la circulación de camiones por la nieve en la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre

Nivel rojo en el Puerto de Ventana, que comunica Asturias con la provincia leonesa, en Villasecino

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:54

Las nevadas anunciadas para este jueves en el norte de la comunidad, sobre todo en la vertiente cantábrica de las provincias de León, Palencia y Burgos, empiezan a condicionar el tráfico. De momento, la Guardia Civil de Tráfico ha prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados por «meteorología adversa» en la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, en León.

La página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) informa, según recoge la Agencia Ical, que esa carretera nacional tiene un nivel amarillo por circulación «irregular» en dirección al Puerto de Pontón, desde las 11,15 horas.

Además, la circulación es «difícil», con nivel rojo, en el Puerto de montaña de Ventana, en concreto en la AS-228, que comunica Asturias con la provincia leonesa, en Villasecino. En ese punto, está prohibido el paso de los camiones, autobuses y articulados mientras que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de vehículos.

