Audicnecia provincial de León.

Ratifican la condena a un hombre que se apropió de 100.000 euros de un anciano de León

El TSJCyL confirma la condena de la Audiencia Provincial para el hombre que había sido compañero en la Policía Nacional de la víctima

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:33

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia dictada el pasado mes de abril por la Sección Tercera de la Audiencia provincial de León que condenaba a un hombre a dos años y medio de prisión por un delito de estafa agravada cometido contra un anciano de 80 años del que había sido compañero en la Policía Nacional.

La víctima vivía en una residencia de mayores y apenas mantenía contacto con sus hermanos. El hombre le visitó e inició con él un trato frecuente ganando su confianza y llevó a cabo 135 retiradas de dinero en cajeros automáticos mediante la utilización fraudulenta de la libreta de ahorros y de la tarjeta bancaria del anciano, además de conseguir que firmara donaciones y ventas privadas a su favor, sin que el anciano fuese consciente del verdadero alcance de las mismas.

Al fallecer, sus herederos comprobaron la ausencia del dinero y otros bienes y denunciaron los hechos.

La sentencia ahora confirmada, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, le impuso también una multa de 2.400 euros y la devolución de más de 100.000 euros, además de la restitución de fincas y vehículos.

