La nieve cubre la estación de esquí de San Isidro. Webcam San Isidro

El frente ártico cubre de nieve la montaña de León

Las cumbres de la Cordillera Cantábrica comienzan a recibir los copos y se esperan espesores de hasta 20 centímetros

Ana G. Barriada

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:37

El manto blanco comienza a cubrir las cumbres de la provincia de León. La entrada de un frente ártico por el norte de España con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica leonesa se deja notar desde primerísima hora de la mañana de este jueves 20 de noviembre.

Los primeros copos comenzaron a caer a principios de semana, pero no fue hasta ayer miércoles cuando la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso amarillo por precipitaciones en forma de nieve a partir de los 1.000 metros de altura.

Postal blanca del refugio de Collado Jermoso. Webcam Collado Jermoso

Las webcams repartidas por la montaña leonesa permiten hacernos una idea de la incidencia de las nevadas. Collado Jermoso, en Picos de Europa, ya está totalmente blanco en una postal que nada tiene que envidiar a los países nórdicos. También la estación de esquí de San Isidro luce ya sus laderas blancas, lista para la temporada que se espera inaugurar el 1 de diciembre.

Avisos activados y protocolos listos

Este jueves se esperan las precipitaciones más importantes. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja y prevé espesores de hasta 20 centímetros en la Cordillera Cantábrica. La cota de nieve se desploma a los 600 metros y podría, bien hoy, bien mañana, nevar en León ciudad.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta por este episodio de frío y nieve en la provincia, activando el dispositivo en el que coordina todos los recursos disponibles.

Los esfuerzos se centran en proteger y limpiar las carreteras y asegurar la movilidad y la seguridad de los vecinos en las zonas más afectadas por la entrada de este frente que no nos abandonará hasta el fin de semana.

