Una reputada psicóloga da en León las claves para un análisis feminista de la prostitución Carmen Delgado Álvarez, catedrática jubilada de psicometría, visita la capital para acompañar a la Asociación Leonesa Feminista Flora Tristán en su 50 aniversario

Ana G. Barriada León Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Una reputada psicóloga analiza desde una perspectiva feminista la situación de la prostitución en nuestro país, las claves y los retos por delante a pocos días de que se conmemore otro 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Experta psicóloga catedrática de Psicometría ya jubilada por la Universidad de Salamanca, Carmen Delgado Álvarez invita a la sociedad leonesa a participar en su ponencia titulada 'Claves psicológicas para un análisis feminista de la prostitución' que se celebra este jueves 20 de noviembre a las 19:30 horas en el Instituto Leonés de Cultura.

Lo hace en el marco del 50 aniversario de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán que durante todo este 2025 ha realizado diferentes actividades con motivo de esta efeméride.

La visita de Delgado Álvarez es una de las citas más importantes para la asociación -recientemente reconocida por el Ministerio de Igualdad con el premio Meninas-, que confía en que la presencia de la reputada experta ayude a «sensibilizar» y «amplificar la voz de tantas mujeres que han trasformado el pasado y el presente desde el feminismo».

Quién es Carmen Delgado Álvarez

Carmen Delgado Álvarez es licenciada en Psicología y fue, hasta su jubilación,catedrática de Psicometría en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde su área de trabajo, 'Metodología de Investigación', ha coordinado el Grupo de Investigación 'Psicología, Género y Salud', ha dirigido el postgrado de 'Intervención Multidisciplinar en Violencia de Género' y ha codirigido el postgrado de 'Género y Comunicación'. Sus investigaciones sobre violencia contra las mujeres desde una perspectiva psicológica han centrado su docencia en másteres y postgrados de otras universidades nacionales e internacionales.

En América Latina, ha tenido una vinculación particular con la Universidad Centroamericana de El Salvador, donde ha impartido clases de Psicología Social. Allí participó como observadora internacional en las primeras elecciones tras la firma de los acuerdos de paz entre el ejército y la guerrilla salvadoreña y colaboró en la capacitación de maestros y maestras populares en las comunidades rurales del país. En la actualidad mantiene su vinculación con la Universidad de Costa Rica como investigadora del Instituto de Investigación Educativa» Colabora, además, con el Grupo de Investigación Estudios de Género de la Universidad de Baleares.

Desde 2010 ha incorporado sus investigaciones sobre prostitución a sus sólidos estudios acerca de la violencia contra las mujeres. Ha participado en la creación de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía (RAIEPP) dirigida por la teórica feminista Rosa Cobo. Con esta Red Académica, fundada en 2019, colabora en actividades formativas como el Máster de Violencia Sexual, impartido desde la Universidad Ramón Llull. Algunas de sus publicaciones más relevantes sobre prostitución son 'Efectos de la prostitución en las mujeres prostituidas' (2023), 'Sistema prostitucional y poder patriarcal' (2020), 'Disonancias entre discurso y realidad empírica de la prostitución» (2018), «Liberation Psychology and Prostitution of Women' (2015), 'Aproximación cualitativa a las posiciones discursivas sobre la prostitución' (2015) o 'Social Representation of Prostitution in Gender Perspective' (2014).