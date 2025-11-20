leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una nevada en León. L.N

El aviso naranja dejará el primer jueves blanco en la provincia

Descenso brusco de la cota de nieve, heladas y precipitaciones más intensas en el norte

León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:16

La provincia vivirá este jueves su primera jornada plenamente invernal bajo un aviso naranja que dejará el paisaje teñido de blanco. Los cielos se mantendrán nubosos durante toda la jornada, con intervalos y precipitaciones en general débiles, aunque podrán ser más intensas y persistentes en las zonas del norte.

La cota de nieve descenderá notablemente, pasando de los 1.100 metros a apenas 700, por lo que no se descartan nevadas en áreas habituales de la meseta leonesa. También podrán formarse bancos de niebla matinales en cotas altas, reduciendo la visibilidad durante las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas variarán o incluso subirán ligeramente en la meseta, registrándose al final de la jornada. Las máximas, por su parte, experimentarán un ligero descenso que en algunos puntos podría ser moderado.

Heladas y temperaturas

Se esperan heladas débiles, sin descartarlas de carácter moderado en zonas de montaña. El viento soplará del noroeste y norte, flojo o moderado.

Las previsiones sitúan las máximas en 7 grados en Astorga y León, 8 en Ponferrada y 5 en Villablino. Las mínimas serán de -1 grado en la localidad de Laciana, 0 grados en la localidad maragata, 1 en León y 3 en Ponferrada.

