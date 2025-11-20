Cuando la ilusión y la magia surgen de los vecinos: así se prepara el Pueblo Europeo de la Navidad

I. Santos León Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:27 Comenta Compartir

Si en León se habla de visitar las luces de Navidad de algún pueblo se habla de Almanza. El que fue nombrado Pueblo Europeo de la Navidad en 2024 sigue trabajando con pasión para mejorar y aumentar la decoración de sus calles y plazas cada año.

Un trabajo que recae en los voluntarios del pueblo que desde septiembre quedan cada sábado sobre las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de la localidad. Entre muchos está Pilar Diez Quiñones, una leonesa de adopción cuya familia es de Matanza de los Oteros y su marido de Almanza, aunque ella reconoce que es de Bilbao. Tras la jubilación se instalaron en la localidad y ahora es una más en las tareas de decoración. «Venimos todos los que queremos colaborar, puso Javi -el alcalde- unos folletos informativos y todo el que quiso se apuntó», reconoce Pili, aún con las tijeras en la mano.

Mientras arreglan algunas de las piruletas que causaron sensación en año anterior, Pili insiste en que «te gusta que al final tu pueblo, aunque yo sea de Bilbao, pero te gusta que tenga un poco de difusión».

Turismo para la comarca

Almanza, que cuenta con poco más de 600 habitantes, se ha convertido en punto de peregrinaje navideño y atrae turistas de provincias y comunidades vecinas. Pero el encanto de la Navidad de Almanza no está solo en sus calles, sino en todos los sábados previos a la colocación y la iluminación de la localidad cuando los vecinos se unen para crean nuevos motivos, reparar algunos dañados y programar nuevos espacios.

«Llevamos trabajando en esto siete años, invirtiendo poco a poco, al final somos una junta vecinal humilde, cada año invertimos un poco», reconoce Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza, que recuerda que «a partir del quinto año se empieza a ver el resultado de lo que llevas trabajando durante muchos años y al final ahora lo importante es mantenerse, dar algo nuevo siempre y atractivo al visitante».

Y con esa filosofía, este año el Pueblo Leonés de la Navidad tendrá unas enormes estrellas de madera, espumillón verde y luces.

El esperado encendido: 22 de noviembre a las 18:30 horas

Con casi todo preparado para el encendido de la Navidad en Almanza el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 18:30 horas, el alcalde reconoce que esta fecha es la más importante para algunos negocios de la localidad y de la comarca. «Se ha convertido casi en la época más grande del año, solamente tienes que ver los comercios que los ocho mejores días del año fueron en Navidad, es decir, al final hemos conseguido que sea nuestra nuestra piedra angular», remarca Javier Santiago.

Nuevas decoraciones y vecinos de Almanza trabajando en la casa de la cultura. I. S.

Una época que suele ser «la más complicada del año climatológicamente y cuando menos gente hay en los pueblos» y que en el caso de Almanza no sólo se llena sino que lograr llenar la comarca. No hay rincón en Almanza que no cuente con unas luces, unos lazos o algo que merezca la pena disfrutar con calma e inmortalizar con una cámara. Y eso es lo que piensan los miles de turistas que cada Navidad se acercan a la localidad que «ha conseguido convertir en un reclamo turístico muy importante».

«No solamente está viniendo gente de cualquier parte de la provincia de León, de donde muchísima gente viene a vernos, pero es que al final hemos pasado las fronteras de nuestra provincia, hemos conseguido gente de Asturias, Cantabria, Palencia, Zamora, Valladolid y Burgos», reconoce el alcalde de la localidad. Y la ventaja de estas visitas es que no solamente vienen a comer, sino que también vienen a hospedarse. «Hemos tenido que hacer, por primera vez, una propuesta de 10 establecimientos para dormir en la zona, porque había una demanda muy grande de gente».

Con la magia de la Navidad

Con mucha imaginación, Almanza ha logrado crear diferentes espacios y atractivos para el turismo y aunque la Navidad es una de las mejores épocas en este sentido, la localidad tiene mucho que ver y visitar. « Tenemos tres partes muy importantes», remarca el alcalde con orgullo mientras explica que «por un lado, tenemos las figuras de cuentos que hace Sara Macho Vargas, tenemos las figuras artesanales de hierro que hace Fernando Ortiz y luego tenemos la parte artesanal, que ya desde el año pasado, hacen supermotivados e ilusionados la gente del pueblo».

La Navidad de 2024 las piruletas que marcaban el camino a la torre fueron la novedad y causaron sensanción entre los visitantes. Este año se afanan en dar los últimos retoques a unas enormes estrellas de madera, decoradas con espumillón verde y luces que se colocarán a lo largo de todo el pueblo. «Desde septiembre todos los sábados quedamos un par de horitas por la tarde y ya ves que jóvenes, mayores, adultos, recién llegados; todos se involucran en esta ilusión y esta magia que tiene al final la Navidad», asegura Javier Santiago.

Almanza enciende la navidad este sábado 22 de noviembre y lo hace con gran expectación y siendo la promera localidad de la provincia en hacerlo. Y como si fueran el Vigo leonés ya recibieron en su momento la felicitación del regidor gallego. «Almanza es un sitio bien conocido aquí en Vigo, y os tenemos un enorme cariño», aseguró Abel Caballero, alcalde de Vigo.

El Pueblo Europeo de la Navidad 2024 sigue creciendo en decoración, en ilusión por estas fechas y en la unión de sus vecinos en torno a una época para soñar y disfrutar.