Las noticias imprescindibles de este martes 25 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Un partido benjamín en León termina con expulsión, insultos y un conflicto entre varios padres

Dos conflictos en un fin de semana dejan días empañados de tensión, empujones e incluso una denuncia por agresión a uno de los entrenadores.

2 La imagen de Triana Martínez en su salida de la cárcel para disfrutar de su primer permiso

Condenada a 20 años de prisión como cooperadora necesaria en el asesinato de Isabel Carrasco, la mañana de este 25 de noviembre ha salido del centro penitenciario de Asturias donde cumple condena.

3 El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos

Los populares piden al Ayuntamiento que incluya en los presupuestos la iniciativa tras la puesta en marcha de la rotonda del puente de los Leones.

4 León se pone guapa para Navidad: de las guirnaldas de estrellas a los cascanueces

La ciudad se engalana para las fiestas navideñas antes del encendido de este jueves 27 de noviembre y ultima la decoración con el mercadillo, los ramos leoneses y el belén.

5 El frente ártico ataca de nuevo y deja más nieve en la montaña leonesa

La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas a partir de 1.200 metros y la Diputación confía en poder abrir las estaciones de esquí el 1 de diciembre.

6 Radiografía de una lacra que no cesa en León: una violación cada 14 días y 767 llamadas al 016

La provincia consolida un crecimiento sostenido en denuncias por violencia machista con una media de tres cada día. 114 hombres fueron condenados en 2024.

7 Un estudio muestra los 1.200 kilómetros de calzadas romanas en León

Un experto de la Universidad de León explica la importancia de este trabajo que permite conocer con precisión todos los caminos del Imperio romano.

8 Sin carretera, sin teléfono y sin televisión: la dura realidad del pueblo berciano Más Bonito de España

Los vecinos de la localidad de 16 habitantes, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2008, denuncian «abandono» en materia de infraestructuras y telecomunicaciones.

9 Reclaman iluminación en el entorno del hospital de León: «Vamos con la linterna del móvil»

El tramo de salida peatonal del parking subterráneo carece de farolas y en los meses de invierno la zona se queda a oscuras desde la tarde.

10 El aeropuerto de León tendrá un vuelo semanal a Egipto

La iniciativa parte con un descuento especial para las fechas marcadas y con salidas los domingos.

