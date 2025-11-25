El frente ártico ataca de nuevo y deja más nieve en la montaña leonesa La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica por nevadas por encima de 1.200 metros

Ana G. Barriada León Martes, 25 de noviembre 2025, 10:54 Comenta Compartir

En en suspiro la nieve regresó a las montañas de León para cubrir blanco sobre blanco el lienzo de las cumbres. El frente ártico ataca de nuevo tras las nevadas de la pasada semana y deja de nuevo importantes nevadas en las zonas más altas de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo durante toda la jornada de este martes 25 de noviembre el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica leonesa por precipitaciones en forma de nieve que podrán dejar acumulados de cinco centímetros o más a partir de 1.200-1.300 metros.

Nieva sobre nevado porque las cumbres leonesas mantenían el blanco de las precipitaciones de la pasada semana que tiñeron las cimas de la provincia en la vertiente norte. La responsable, una borrasca ártica que entraba con fuerza a mediados de este mes de noviembre y que no nos abandonará casi hasta despedir el mes.

De Picos a San Isidro

Las webcams repartidas por diferentes pueblos de la provincia dan muestra de la estampa invernal que se replica en diferentes puntos. La estación de San Isidro recibe de nuevo unas nevadas más que necesarias para poner las pistas a punto para la apertura del 1 de diciembre, así como Leitariegos.

También en Picos de Europa sigue nevando, con un refugio del Collado Jermoso apenas perceptible entre la niebla y la nieve. En Riaño caen copos que cubren de blanco la cima de los picos.

Se espera que durante la jornada de este martes continúe nevando por encima de 1.200 metros y la nieve se mantenga con el frío que deja el frente ártico.