El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos Los populares piden al Ayuntamiento que incluya en los presupuestos la iniciativa tras la puesta en marcha de la rotonda del puente de los Leones

El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de León propuso este martes al equipo de Gobierno que incorpore la redacción del proyecto y ejecución de la obra para eliminar «el peligroso tapón del puente de San Marcos» en los presupuestos municipales para el próximo año, al tiempo que pidió al resto de los grupos «consenso» para llevar a cabo «un proyecto que afecta a miles de vecinos que transitan por este punto».

Tras la entrada en funcionamiento de la nueva rotonda en el puente de los Leones de la capital leonesa, el portavoz del PP municipal, David Fernández, considero «más oportuna que nunca» que la iniciativa «de eliminar el punto negro que supone el paso anacrónico de vehículos bajo el histórico puente de San Marcos», ya que el corredor longitudinal que comunica con el norte «es el único que impide trazar líneas de autobús y vehículos de reparto». A esto sumó «el daño que siguen sufriendo los sillares históricos del puente con los impactos y roces de los vehículos, junto a la ruptura del carril bici y las aceras que incumplen las normas accesibilidad».

Proteger el puente y mejorar la circulación

El PP municipal, con esta propuesta que «protege» el puente de San Marcos, tiene en cuenta lo establecido en la nueva ordenanza de tráfico y seguridad vial, que alude a aspectos como la protección del patrimonio histórico-artístico, a los vehículos de reparto y su movilidad por la ciudad, a garantizar la máxima seguridad vial o proteger las infraestructuras urbanas.

Además, Fernández consideró que el proyecto es «fácilmente financiable» con ayudas procedentes de otras administraciones «al beneficiar al patrimonio, el transporte público, la movilidad y seguridad». Por ello, pidió al Ayuntamiento de León que «explore todas las ayudas existentes para este proyecto que respeta el pasado al salvaguardar el patrimonio y el futuro al recuperar espacios para los ciudadanos y mejorar la futura planificación de líneas de bus».