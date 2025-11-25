leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El proyecto para mejorar la movilidad en el puente de San Marcos.

El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos

Los populares piden al Ayuntamiento que incluya en los presupuestos la iniciativa tras la puesta en marcha de la rotonda del puente de los Leones

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de León propuso este martes al equipo de Gobierno que incorpore la redacción del proyecto y ejecución de la obra para eliminar «el peligroso tapón del puente de San Marcos» en los presupuestos municipales para el próximo año, al tiempo que pidió al resto de los grupos «consenso» para llevar a cabo «un proyecto que afecta a miles de vecinos que transitan por este punto».

Tras la entrada en funcionamiento de la nueva rotonda en el puente de los Leones de la capital leonesa, el portavoz del PP municipal, David Fernández, considero «más oportuna que nunca» que la iniciativa «de eliminar el punto negro que supone el paso anacrónico de vehículos bajo el histórico puente de San Marcos», ya que el corredor longitudinal que comunica con el norte «es el único que impide trazar líneas de autobús y vehículos de reparto». A esto sumó «el daño que siguen sufriendo los sillares históricos del puente con los impactos y roces de los vehículos, junto a la ruptura del carril bici y las aceras que incumplen las normas accesibilidad».

Proteger el puente y mejorar la circulación

El PP municipal, con esta propuesta que «protege» el puente de San Marcos, tiene en cuenta lo establecido en la nueva ordenanza de tráfico y seguridad vial, que alude a aspectos como la protección del patrimonio histórico-artístico, a los vehículos de reparto y su movilidad por la ciudad, a garantizar la máxima seguridad vial o proteger las infraestructuras urbanas.

Además, Fernández consideró que el proyecto es «fácilmente financiable» con ayudas procedentes de otras administraciones «al beneficiar al patrimonio, el transporte público, la movilidad y seguridad». Por ello, pidió al Ayuntamiento de León que «explore todas las ayudas existentes para este proyecto que respeta el pasado al salvaguardar el patrimonio y el futuro al recuperar espacios para los ciudadanos y mejorar la futura planificación de líneas de bus».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  2. 2 El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa
  3. 3 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  4. 4 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  5. 5 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  6. 6 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína
  7. 7 El aviso por nieve vuelve a León
  8. 8 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  9. 9 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  10. 10 Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos

El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos