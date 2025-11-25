leonoticias - Noticias de León y provincia

El aeropuerto de León tendrá un vuelo semanal a Egipto

La iniciativa parte con un descuento especial para las fechas marcadas y con salidas los domingos

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:57

Cinco Estrellas Club, touroperador especialista en destinos de Oriente Medio, anuncia el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales a Egipto para el otoño de 2026, ampliando significativamente su capacidad y acercando el destino a viajeros de toda la geografía española al ofrecer salidas desde 14 ciudades. 

A partir del 6 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2026, los viajeros podrán volar hacia Egipto desde 14 ciudades españolas: Valladolid, Vigo, Badajoz, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada, Pamplona, Santander, Vitoria, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza, León y Burgos.

La programación incluye salidas todos los domingos y un itinerario equilibrado que combina cultura, historia y navegación por el río Nilo: tres noches en El Cairo, tres noches de crucero por el Nilo y una noche en Luxor, con conexión aérea directa de regreso desde esta última ciudad. Los tres programas disponibles en esta operativa —'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo'—, permiten descubrir los principales tesoros del país e incluyen la excursión a Abu Simbel en avión.

Promoción de lanzamiento

Con motivo de esta nueva operativa, el touroperador activa una campaña promocional con un 10% de descuento para reservas realizadas del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, aplicable a viajes entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026. Los precios arrancan desde 975 euros, ya con el descuento aplicado.

Esta nueva programación complementa la operativa chárter de la mayorista, que incluye salidas desde Madrid (lunes, viernes y sábados, todo el año), Barcelona, Málaga y Valencia, además de programas en línea regular, donde destacan estancias en El Cairo para descubrir el nuevo Museo o todos los combinados con playa para finalizar el viaje con unos días de relax.

