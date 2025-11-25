Radiografía de una lacra que no cesa en León: una violación cada 14 días y 767 llamadas al 016

Ana G. Barriada León Martes, 25 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

La violencia de género sigue siendo una lacra que no cesa en la provincia de León. Desde enero de 2003, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en León, la última en 2021, siendo los casos más dolorosos de una realidad que a diario padecen mujeres y niños. Por este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y valiéndonos de los datos que presentó la plataforma que aglutina a diferentes asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres en León, realizamos una radiografía de la provincia.

En 2024 se confirmó que León consolidaba la tendencia alcista en las denuncias presentadas por estos delitos. Se presentaron 1.036 denuncias el pasado año en la provincia, un promedio de tres al día y que supone un dos por ciento más que el anterior ejercicio. En el conjunto de España fueron 199.094 denuncias.

Uno de los datos que más preocupa del informe es el que respecta a los delitos contra la libertad sexual y las violaciones. En 2024 se registraron 138 casos de abuso o agresión en León y preocupa especialmente a las asociaciones «el incremento de los delitos perpetrados por hombres menores de edad que superan el 10% del total». Sin duda el incremento más significativo es el de las violaciones. Según la plataforma, en 2024 se produjeron 26 violaciones en la provincia, un 52,6% más que el año anterior y dejando un promedio de una violación cada 14 días. Un dato cuanto menos preocupante más teniendo en cuenta que «solo se tiene conocimiento del 10% de las violaciones».

En la otra cara de la moneda, el descenso en las órdenes y medidas de protección adoptadas. En 2024 se registró un descenso del 25% respecto a 2023 con 155 medidas, un promedio de tres a la semana. En cuanto a los hombres condenados por estos delitos, en la provincia se registró de nuevo un descenso importante de un 21,3% menos en 2024 que en 2023. Fueron 114 los hombres condenados en la provincia leonesa de los 39.056 de toda España.

Sistema Viogen en el año del fallo en las pulseras

Especial importancia cobra este año el Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género denunciados que gestiona el Ministerio del Interior. A fecha de septiembre de 2025, en León hay 1.068 casos activos, un 17,2% más que el pasado año. Según la plataforma que facilita la información, el incremento es significativo en «víctimas menores de 18 años que casi se han triplicado en el último año pasando de 5 a 14».

Y decimos que este año el sistema Viogen está más de actualidad que nunca por el fallo en las pulseras de seguimiento a los maltratadores que las portaban. En León hay actualmente 79 dispositivos electrónicos de seguimiento activos, manteniendo el incremento anual de los últimos años. En el conjunto de España, son 4.511 registrando un descenso por primera vez desde que hay registros.

En la rueda de prensa en la que se presentaban los actos que la plataforma organiza para este 25N, como la gran manifestación que a las 19:00 saldrá de Guzmán para recorrer el centro de León hasta Botines, se aseguraba que los fallos en las pulseras también han afectado a mujeres en la provincia y es un tema que preocupa especialmente a las asociaciones que exigen un sistema público y que garantice que no se vuelven a producir estos problemas.

En cuanto a las llamadas registradas en el 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género disponible las 24 horas y que no deja rastro en la factura, desde 2007 ha recibido en la provincia más de 11.300 llamadas. En 2024 fueron 767, con un promedio de dos llamadas al día. En el conjunto de España se atendió a 122.820 peticiones de ayuda estabilizando la cifra de los últimos años.