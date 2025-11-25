leonoticias - Noticias de León y provincia

Iluminación a las afueras del Hospital de León. Leonoticias

Reclaman iluminación en el entorno del hospital: «Vamos con la linterna del móvil»

El tramo de salida peatonal del parking subterráneo carece de farolas y en los meses de invierno la zona se queda a oscuras desde la tarde

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:16

El entorno del Hospital de León se convierte en una «pista de obstáculos» que salvar «a ciegas» con la reducción de horas de sol.

Así lo han denunciado diferentes usuarios del parking subterráneo, quienes dejan sus vehículos y salen por el acceso peatonal encontrándose la oscuridad absoluta en el exterior.

«Estoy yendo por las tardes a cuidar a mi madre y cuando salgo tengo que tirar de linterna del móvil para alumbrar el camino», explica Ramiro, quien reclama que, «Junta o Ayuntamiento, a quien corresponda», ponga solución a esta situación.

Y es cierto que en ese entorno no existen farolas. Solo las luces del bar y el hotel Abad San Antonio, así como las de la propia cabina del parking, permiten alumbrar de forma parcial todo el paseo que transita entre este establecimiento hostelero y el Complejo Asistencial Universitario de León. Con algo de suerte, algún coche que circule por la vía aledaña podrá dar luz al camino.

La situación para los viandantes se complica aún más con el invierno. La pérdida de horas de sol hace que a partir de las cinco de la tarde anochezca y ya no se vea nada en este camino.

Y el entorno se va oscureciendo aún más a medida que avanzamos hacia la zona ubicada ya en el lateral del edificio San Antonio Abad, a través de los jardines del Hospital Princesa Sofía.

