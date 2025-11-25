León se pone guapa para Navidad: de las guirnaldas de estrellas a los cascanueces La ciudad se engalana para las fiestas navideñas antes del encendido de este jueves 27 y ultima la decoración con el mercadillo, los ramos leoneses y el belén

La ciudad de León se pone a punto para celebrar la Navidad. La decoración va tomando las calles del centro de la capital cuando todavía queda un mes para las fiestas que despiden el año. Y es que, siguiendo la dinámica del resto de capitales europeas, nacionales y mundiales que ya han encendido sus fiestas navideñas, la capital leonesa vive prácticamente medio otoño bajo la influencia de las luces, los villacincos y, por qué no decirlo, un consumismo quizá desproporcionado.

Si bien fue hace semanas cuando los primeros adornos comenzaron a decorar algunas de las calles de la capital, con las luces ya instaladas en las vías, ha sido en los últimos días cuando los preparativos han dado un acelerón para llegar sin sobresaltos al jueves 27, día previsto para el encendido oficial que dará por inaugurada la Navidad.

La novedad de los cascanueces en San Marcelo

Tras la instalación de las luces llegó la colocación de la estructura del gran árbol de luz que ya se erige sobre la fuente de Santo Domingo. Será precisamente este el punto donde el alcalde, José Antonio Diez, apretará el botón para dar comienzo a las fiestas. Las primeras pruebas para asegurar un encendido para el recuerdo se realizaban este pasado fin de semana.

A los días de montar el árbol los operarios se afanaban por colocar otro de los elementos novedosos en estas fiestas que ya acaparan muchas miradas y son protagonistas de otras tantas fotos. Dos soldaditos de plomo o cascanueces de Navidad, símbolo de buena suerte y protección en la tradición alemana, que custodian la entrada al ayuntamiento de San Marcelo.

Este lunes se aceleraban los trabajos y desde primera hora furgones de la empresa de instalación se repartían por todo el centro. En Botines empieza a cobrar forma la estructura del tradicional belén mientras que las casetas del mercado navideño a los pies de la Catedral ya están instaladas a falta de la decoración que las asemeje a los puestecitos europeos. Calle Ancha y Ordoño II comparten las mismas luces y este 2025 se visten con guirnaldas de estrellas de color ópalo. En total se han instalado más de 1,7 millones de puntos de luz led.

Los ramos leoneses y las atracciones

Tampoco faltarán en estas fiestas los tradicionales ramos leoneses gigantes, uno de los elementos más queridos y valorados por los vecinos y símbolo de nuestro folclore que se instalan en once puntos, entre ellos, frente al ayuntamiento de Ordoño II.

Al tiempo que se va instalando la decoración navideña, los feriantes se afanan en colocar sus puestos que abrirán el viernes y estarán abiertos hasta el 7 de enero. Se ubican las atracciones en los lugares habituales: junto a la Diputación de León, frente a Correos, en el entorno del Corte Inglés, junto al kiosko de San Marcos y al templete de la música de Guzmán y en la explanada de los Pendones Leoneses.