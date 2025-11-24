Las noticias imprescindibles de este lunes 24 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León

La Diputación de León denuncia la «negligencia» de la empresa que se llevó el concurso, por delante de otras dos ofertas, y que ahora renuncia al proyecto.

2 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez

«Su legado trasciende la vida y habitará en la música y en nosotros eternamente», señalan sus compañeros de Origen Vives.

3 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»

Laura Pacios es una madrileña de abuelos leoneses que actuó con su grupo 'Las Migas' en el mes de septiembre en Santa María del Páramo y ahora celebra la consecución de su primer Latin Grammy.

4 Un restaurante de 1948, un bodeguero y un referente, premios de la Academia Leonesa de Gastronomía

La entrega de los XV Premios Anuales se celebró el sábado para poner en valor el producto y el buen saber hacer leonés.

5 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto

La inscripción para ir a la ciudad portuguesa el 6 de diciembre se puede rellenar a través de la sede electrónica o de forma presencial en Espacio Vías.

6 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 38 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

7 «El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa

El equipo completaba unas jornadas de prácticas cuando el can se quedó atrapado en una zona de difícil acceso de la que no podía salir.

8 La careta de moda entre el culturalismo

Se viralizan un grupo de aficionados con el rostro de Lucas Ribeiro y las máscaras acaban en el bus de la Cultural.

9 León pierde esperanza de vida cuando bate el récord de centenarios

Los datos demográficos publicados por el INE siguen demostrando una preocupante caída de los nacimientos y un envejecimiento de la población en toda la provincia.

10 El aviso por nieve vuelve a León

Se esperan nevadas que acumulen más de cinco centímetros en la cordillera Cantábrica.

Las noticias imprescindibles del día