El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa

¡Perseverando para servir! Sea a quien sea y lo que sea. Ese es el lema que la Unidad Militar de Emergencias lleva en su parque y que en las últimas prácticas han tenido que aplicar.

El V Batallón de la UME, con sede en León, se desplazaba hasta los Picos de Europa para poner a prueba al equipo del pelotón de intervención en emergencias y rescate y lo que era un ejercicio más se acabó convirtiendo en una prueba real.

El perro Boru sufrió un accidente en una zona de difícil acceso debido a la gran cantidad de nieve que estaba cayendo y que había cubierto el entorno del Naranjo de Bulnes, el collado Horcados Rojo y la Cabaña Verónica.

Durante el recorrido, el can tuvo este percance y su única salida fue «confiar en quienes nunca dudan en acudir», como han explicado desde su perfil en redes sociales.

El pelotón logró acceder al lugar y recoger al perro que se encontraba atrapado en la nieve. En ese momento iniciaron un recorrido de 3,5 kilómetros porteándolo en una camilla mientras se abrían camino en una montaña cubierta de nieve.

La operación duró alrededor de 50 minutos en el que «el esfuerzo combinado», con un equipo abriendo huella y otro turnándose en la carga de Boru, para lograr el reto de «no fallarle», tal y como se habían comprometido... ¡Perseverando para servir!

Así llegaron a la localidad de Sotres, en el concejo asturiano de Cabrales, desde donde se dirigieron en vehículo a Cangas de Onís por carreteras prácticamente intransitables en pleno temporal de nieve. Allí pudo ser atendido y puesto a salvo. «Boru está a salvo y, con él, todos respiramos un poco más tranquilos. En nuestro equipo, nadie queda atrás», señalaron.