La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León La Diputación de León denuncia la «negligencia» de la empresa que se llevó el concurso, por delante de otras dos ofertas, y que ahora renuncia al proyecto

Rubén Fariñas León Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

La adjudicación de un contrato para la retirada de un viejo telesilla y la incorporación de uno nuevo en la zona de La Laguna, en la Estación de Invierno de Leitariegos-Valle de Laciana, se ha topado con la guerra de Ucrania.

Así ha justificado la empresa madrileña Casli, que se llevó el concurso de la Diputación de León en 2024, su renuncia al contrato para colocar un remonte de Tatralift -empresa eslovaca que colabora con la española- tras ganar la licitación que contó con otras dos ofertas.

«Ha habido un incumplimiento total por parte de la empresa. Ha sido una negligencia», señala el diputado responsable de estas instalaciones, Octavio González, quien afirma que tras el plazo de ejecución previsto, y la presión por parte del secretario de Obras, la compañía anunció que rechazaba el contrato.

La marca fabricante de maquinaria de alta tecnología, cuya matriz es Way Industries, ha tomado esta decisión porque se encuentra centrada en la fabricación de material bélico para la guerra de Ucrania y no ha podido hacer el encargo de la Diputación de León, que contaba con un presupuesto de 4,5 millones de euros. «Ha sido un incumplimiento suyo. Se licitó y no lo han hecho». Way Industries se está centrando en fabricar equipamiento para este conflicto bélic

Ante esta situación, y ante un evidente incumplimiento del contrato, la institución provincial aplicará la sanción correspondiente y tendrá que proceder a actualizar el proyecto y volverlo a licitar. Un periplo que «mínimo» durará otros dos años para cumplir todos los trámites burocráticos.

González recuerda que se trata de un modelo y una oferta concreta, adjudicada a una empresa, que no puede volver atrás en el proceso. «No hay otro camino legal. Ese contrato está adjudicado por un precio y modelo de telesilla concreto y no vale hacer otro con el mismo contrato».

Desde la Diputación se insiste en que Leitariegos-Valle de Laciana cuenta con «remontes suficientes» para que la temporada funcione con normalidad ya que este telesilla se usaba en jornadas de mucha fluencia, sin ser el principal, por lo que «no va a afectar en gran medida» a la actividad de las pistas más allá de «pequeñas demoras» en el remonte en días con más esquiadores.