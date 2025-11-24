La brecha entre la mortalidad y la natalidad en León vuelve a crecer Los datos demográficos publicados por el INE siguen demostrando una preocupante caída de los nacimientos y un envejecimiento de la población en toda la provincia

A pesar de algunos datos de población positivos en León durante los últimos meses, lo cierto es que las cifras de fondo no ofrecen el mismo optimismo con una natalidad que sigue en retroceso, un envejecimiento progresivo y hasta un frenazo en la esperanza de vida.

Aunque la brecha entre los nacimientos y las defunciones no llega a los 11,81 puntos de récord que, por culpa de la pandemia de Covid, se registraron en 2020; sí que muestra como, desde que la natalidad cayera por debajo de la mortalidad en 1987, la diferencia negativa en favor de la última no pare de crecer, sobre todo por culpa de una tasa bruta de nacimientos que cae hasta el 4,46, dos puntos por debajo de una media nacional -6,49- también muy preocupante.

Una provincia envejecida

Este retroceso constante en los nacimientos y un papel menos importante de la inmigración respecto a otras provincias, y sus capitales, convierten a León en una de las más envejecidas de toda España.

El primer dato que lo atestigua es el porcentaje disparado de mayores de 65 años, que ya roza el 29 por ciento. Cerca de una tercera parte -el 28,97 por ciento- de todos los habitantes de León ronda la edad de jubilación frente al 20,42 de toda España.

Si este dato pone en valor la diferencia entre los valores que se manejan en León con respecto al resto del país, lo mismo se puede decir con el que ofrece el INE sobre los centenarios que viven entre nosotros según los datos de 2024. La provincia leonesa, con el 0,08 por ciento que alcanza por primera vez en su historia está muy delante de la media nacional de 0,03, y sólo por detrás de los 0,11 de Soria; 0,10 de Salamanca y Zamora; y 0,09 de Ávila y Ourense.

Más ancianos, menos esperanza de vida

Mientras España supera por primera vez en su historia los 84 años de esperanza media de vida, León cae de esa barrera tras haberla alcanzado en 2023. El descenso, sobre todo se da gracias a la caída de 0,45 años en el caso de los hombres que hace caer la media de ambos sexos en 0,3 años.

Las mujeres no registran el mismo descenso ya que pasan de los 86,91 años de esperanza media de vida en 2023 a los 86,81 de 2024, sólo un retroceso de 0,1. Datos que sorprenden algo en una provincia con una población tan envejecida y ante el ascenso del dato nacional, que con esos 84,01 años está por delante del dato leonés.